議員當到快破產！ 南市選委會徵詢選區畫分意見

明年市議員選舉，台南市選委會在選前徵詢政黨、市議員選區是否異動的意見。以往台南是小選區，兩年多前選舉才改為大選區，此一徵詢意見發出後，有部分議員認為，改為小選區較好，因為改為大選區後，除了服務品質受影響，也影響問政品質。有議員說，選區變大，兩地區間來回1個小時，參加活動也都是點一下，無法深入，所補助的助理費用也不夠，每月紅白包大增，薪水都不夠用。

台南市議員選區原有18個，2017年市選委會依人口數，將小選區合併為大選區共13個，在調整選區範圍前，雖有部分民代反對，依然通過畫分案。由於明年底又要市議員選舉，南市選委會上月間發出信函，徵詢市議員、政黨等對現有選區範圍畫分的看法。選委會表示，有人未表示意見，也有民代要求能改為小選區，目前正彙整，以為參考，再進行下一步動作。

國民黨市議員蔡育輝建議恢復小選區，他說，之前服務新營、柳營、鹽水，現在多了白河、東山、後壁，從東山山區到鹽水要1個多小時，由於範圍太大，除了費時、費力，也影響服務品質。他說，今天結婚的人多，就受邀為4對新人證婚；而每到佳節，活動更多，因時間有限，只能蜻蜓點水，實際上也跑不完。

蔡育輝表示，因服務範圍大，助理要增加，紅白貼也增多，有議員向他抱怨，薪水不夠應付，已當民代當到快破產。