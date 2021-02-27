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連結南高台一線「二層行老橋」滿百年 地方明熱鬧祝壽

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台一線南高交界「二層行老橋」滿百年，台南仁德區公所規劃系列活動慶生。圖/宋文欽提供
台一線南高交界「二層行老橋」滿百年，台南仁德區公所規劃系列活動慶生。圖/宋文欽提供

台南市仁德連接高雄市的二層行溪（二仁溪）公路橋滿一百歲了，仁德區公所明天下午3點舉行老橋「慶生派對」，邀請與老橋同壽百歲人瑞見證，發放壽桃給與會者分享福氣，並邀請在地國小學子吟詠舊橋古詩，讓百年歷史更有傳承意味。

區公所表示，優美河畔不能缺少音樂，舉辦「河畔音樂會」邀請超素人樂團演唱百年經典歌曲，與鄉親度過美好午後。

二層行溪舊橋民國10年（日據大正10年、西元1921年）二月建成，距今正好100年，是早期少見鋼筋混凝土橋梁，肩負高雄台南間交通聯繫多年，台一線東移改建後舊橋功成身退，經歲月洗滌漸被人遺忘。

區公所指出，2016年二層行溪舊橋因地方爭取，登錄直轄市定歷史建築，免於被拆除命運，區長黃素美與二行里長吳忠慶邀請在地耆老人瑞及社區學校參與，見證古橋百年風華，會場發放百份壽桃與大家分享福氣，期望活化古橋並帶動地方發展。

公所還舉辦國高中生及幼兒二層行橋風景寫生比賽、「2021萬年風華之美全國攝影比賽」， 寫生開放各縣市學生參加，3月12日截止收件，第一名獎金1000元。攝影不限參賽資格，主題限以展現百年舊橋自然生態景觀，不得後製，最高獎金1萬元，7月15日前寄達台南仁德區二行里辦公處。

台一線南高交界「二層行老橋」滿百年，台南仁德區公所規劃系列活動慶生。圖/尤碧資提供
台一線南高交界「二層行老橋」滿百年，台南仁德區公所規劃系列活動慶生。圖/尤碧資提供
台一線南高交界「二層行老橋」滿百年，台南仁德區公所規劃系列活動慶生。圖/尤碧資提供
台一線南高交界「二層行老橋」滿百年，台南仁德區公所規劃系列活動慶生。圖/尤碧資提供
台一線南高交界「二層行老橋」滿百年，台南仁德區公所規劃系列活動慶生。圖/尤碧資提供
台一線南高交界「二層行老橋」滿百年，台南仁德區公所規劃系列活動慶生。圖/尤碧資提供
台一線南高交界「二層行老橋」滿百年，台南仁德區公所規劃系列活動慶生。圖/仁德區公所提供
台一線南高交界「二層行老橋」滿百年，台南仁德區公所規劃系列活動慶生。圖/仁德區公所提供
台一線南高交界「二層行老橋」滿百年，台南仁德區公所規劃系列活動慶生。圖/宋文欽提供
台一線南高交界「二層行老橋」滿百年，台南仁德區公所規劃系列活動慶生。圖/宋文欽提供

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