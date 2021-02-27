傑出陶藝家 台灣工藝之家李俊蘭、侯春廷工作坊揭牌

剛獲得國立台灣工藝研究發展中心「台灣工藝之家」認證工藝師的陶藝家李俊蘭及侯春廷，上午分別在朴子市與六腳鄉工作室，由縣長翁章梁、立委蔡易餘、六腳鄉長陳川崎和文化觀光局長許有仁舉行揭牌。

去年12月在台北當代工藝設計分館舉辦授證，25位頂尖工藝師榮獲認證，由行政院長蘇貞昌授予「台灣工藝之家」入選證書。翁章梁說，嘉縣有人間國寶林洸沂、板陶窯陳忠正及陶華園的謝東哲，取得國家工藝之家認證，今年再增加2位，讓嘉縣這塊土地充滿藝術氣息，希望擁有傑出表現的工藝師未來能在教育與傳承奉獻心力，為嘉縣培育更多的工藝師。

李俊蘭高二接觸陶藝，結下深厚的緣份，2009年南藝大應用藝術研究所陶藝組畢業，在校曾到美國、日本駐村創作交流，日本東京藝術大學交換研究生，後返鄉成立「蘭山窯」，推廣陶藝創作25年，工藝文化與陶藝、漆藝專業領域寬廣，有國外豐富交流的經驗。

侯春廷早年以交址陶創作生產為主，在六腳開設墘窯從事陶瓷工藝創作與推廣35年，對媒材知識充足，因應產業及環境變遷，作品創作融入不同元素，在地方特色、傳統、現代、藝術與設計之間穿梭，展現其作品的多樣性，還給合學校課程推動教學傳習，藝術創作與產業生產兼具。