快訊

武漢弘芯遣散所有員工 台DRAM教父：陸半導體項目爛尾「結束了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傑出陶藝家 台灣工藝之家李俊蘭、侯春廷工作坊揭牌

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
剛獲得國立台灣工藝研究發展中心「台灣工藝之家」認證工藝師的陶藝家李俊蘭，上午在朴子市由縣長翁章梁、立委蔡易餘、六腳鄉長陳川崎和文化觀光局長許有仁舉行揭牌。圖／嘉縣府提供
剛獲得國立台灣工藝研究發展中心「台灣工藝之家」認證工藝師的陶藝家李俊蘭，上午在朴子市由縣長翁章梁、立委蔡易餘、六腳鄉長陳川崎和文化觀光局長許有仁舉行揭牌。圖／嘉縣府提供

剛獲得國立台灣工藝研究發展中心「台灣工藝之家」認證工藝師的陶藝家李俊蘭及侯春廷，上午分別在朴子市與六腳鄉工作室，由縣長翁章梁、立委蔡易餘、六腳鄉長陳川崎和文化觀光局長許有仁舉行揭牌。

去年12月在台北當代工藝設計分館舉辦授證，25位頂尖工藝師榮獲認證，由行政院長蘇貞昌授予「台灣工藝之家」入選證書。翁章梁說，嘉縣有人間國寶林洸沂、板陶窯陳忠正及陶華園的謝東哲，取得國家工藝之家認證，今年再增加2位，讓嘉縣這塊土地充滿藝術氣息，希望擁有傑出表現的工藝師未來能在教育與傳承奉獻心力，為嘉縣培育更多的工藝師。

李俊蘭高二接觸陶藝，結下深厚的緣份，2009年南藝大應用藝術研究所陶藝組畢業，在校曾到美國、日本駐村創作交流，日本東京藝術大學交換研究生，後返鄉成立「蘭山窯」，推廣陶藝創作25年，工藝文化與陶藝、漆藝專業領域寬廣，有國外豐富交流的經驗。

侯春廷早年以交址陶創作生產為主，在六腳開設墘窯從事陶瓷工藝創作與推廣35年，對媒材知識充足，因應產業及環境變遷，作品創作融入不同元素，在地方特色、傳統、現代、藝術與設計之間穿梭，展現其作品的多樣性，還給合學校課程推動教學傳習，藝術創作與產業生產兼具。

第六屆工藝之家陳明洲老師（由雲林縣提報），為六腳鄉人，木雕融合泥塑精髓，投注「粧佛」工藝30餘年，曾獲選文化部「文化資產保存者」，因展覽陳列室位在北港，將返回六腳設置展陳空間，文化觀光局長許有仁特地前往恭賀。

剛獲得國立台灣工藝研究發展中心「台灣工藝之家」認證工藝師的陶藝家李俊蘭，上午在朴子市由縣長翁章梁等舉行揭，陳列展示作品。圖／嘉縣府提供
剛獲得國立台灣工藝研究發展中心「台灣工藝之家」認證工藝師的陶藝家李俊蘭，上午在朴子市由縣長翁章梁等舉行揭，陳列展示作品。圖／嘉縣府提供
剛獲得國立台灣工藝研究發展中心「台灣工藝之家」認證工藝師的陶藝家李俊蘭（右），上午在朴子市由縣長翁章梁(左)等舉行揭牌。圖／嘉縣府提供
剛獲得國立台灣工藝研究發展中心「台灣工藝之家」認證工藝師的陶藝家李俊蘭（右），上午在朴子市由縣長翁章梁(左)等舉行揭牌。圖／嘉縣府提供

陶藝 翁章梁

延伸閱讀

嘉義縣首間醫療兼長照大樓 新港鄉衛生所新建大樓動土

中國片面暫停進口台灣鳳梨 產地縣市不滿

大陸暫停進鳳梨 翁章梁：不符國際市場規範的政治動作

嘉義縣府團隊人事異動 新聞行銷處長請辭社會局長接任

相關新聞

議員當到快破產！ 南市選委會徵詢選區畫分意見

明年市議員選舉，台南市選委會在選前徵詢政黨、市議員選區是否異動的意見。以往台南是小選區，兩年多前選舉才改為大選區，此一徵...

連結南高台一線「二層行老橋」滿百年 地方明熱鬧祝壽

台南市仁德連接高雄市的二層行溪（二仁溪）公路橋滿一百歲了，仁德區公所明天下午3點舉行老橋「慶生派對」，邀請與老橋同壽百歲...

傑出陶藝家 台灣工藝之家李俊蘭、侯春廷工作坊揭牌

剛獲得國立台灣工藝研究發展中心「台灣工藝之家」認證工藝師的陶藝家李俊蘭及侯春廷，上午分別在朴子市與六腳鄉工作室，由縣長翁...

全國春暉堂足球賽在雲林開打 勁旅交鋒觀眾大開眼界

雲林第一屆春暉堂「楊木盃」足球賽開打，來自全國十六支球隊參賽，春暉堂基金會創辦人感謝大同光電相挺，共同推動較不普及化的運...

台南新化老街三角錐新景觀？警方：228連假禁停汽車

台南市新化老街兩側出現紅色三角錐新景觀，令不少人錯愕，新化警分局表示，228連假有鑑於新化老街路幅不寬，人潮湧入，規畫行...

千萬別錯過！3/7雲林的天空將上演超大布袋戲

迎接「110年全中運在雲林」，雲林縣政府將於3月7日在斗南田徑場舉辦「風動雲林箏霸110全中運」，當天全中運的大型吉祥物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。