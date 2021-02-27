全國春暉堂足球賽在雲林開打 勁旅交鋒觀眾大開眼界

雲林第一屆春暉堂「楊木盃」足球賽開打，來自全國十六支球隊參賽，春暉堂基金會創辦人感謝大同光電相挺，共同推動較不普及化的運動，期讓足球也能在國內紮根擴展，今天開賽採五人制賽程，雲林有八支隊伍參賽，小球將都全力以赴期把金盃留在雲林。

積極推展小學、幼兒足球，期讓足球能在台灣紮根的雲林縣春暉堂教育基金會，繼去年開辦國內首場迷你足球大賽之後，今年再學辦「楊木盃」5人制全國小學足球賽，今天在虎尾鎮體育場開賽。

由春暉堂基金會創辦人楊宗訓、董事長楊鏘銘、大同永旭能源公司董事長林和龍、青埔教育基金會董事長張嘉郡、虎尾鎮長丁學忠、鎮代主席林嘉弘及教育處長邱孝文共同主持開球。

從事光電產業的楊宗訓指出，這次賽事是紀念熱心教育的祖父「楊木」所舉辦，原以為故鄉的足球不普及，沒想到在雲林縣熱心足球的人士積極推動下，雲林也有8支球隊參賽，去年的迷你足賽竟也有多達49支隊伍近500人參賽，令人感到欣慰，期待借由比賽，帶動全台足球風氣。

曾在英國讀書的青埔基金會董長張嘉郡也說，足球是英國的國球，到處可見踢足球，台灣沒能普及，期待一場又一場的賽事能培養出更多足球好手，未來能在國際爭一席之地。

今天「楊木盃」5人制足賽共16支來自彰化、南投、新竹和高雄、雲林的勁旅參賽，雲林成龍、豐榮及彰化福興以及新竹twfc俱樂部隊都是實力相當的強隊，一交鋒隊員均全力以赴，大腳一踢，球總能過半場，尤其射門力道強勁，讓全場觀眾刮目相看，掌聲不停。