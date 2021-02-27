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台南新化老街三角錐新景觀？警方：228連假禁停汽車

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新化老街兩側警方設立三角錐，228連假禁止路邊停車。圖／讀者提供
台南新化老街兩側警方設立三角錐，228連假禁止路邊停車。圖／讀者提供

台南市新化老街兩側出現紅色三角錐新景觀，令不少人錯愕，新化警分局表示，228連假有鑑於新化老街路幅不寬，人潮湧入，規畫行人專用道，將行人與車輛阻隔分道，使行人安全多一分保障，也避免車輛違規停車，造成老街交通壅塞，新化警呼籲駕駛到周遭停車場。未來連假都會研議在新化老街設行人專用區。

新化警分局表示，管制路段為新化區中正路（北起中山路、南至中興路），兩側擺放交通錐及連桿，將行人專用道與車道分隔以保護行人安全，停放機車和進入店家消費不受影響，主要是禁止停汽車。大目降廣場也有18嬈八卦平安轎活動，人潮勢必更多。

新化警分局提醒民眾，切勿貪圖一時方便，而隨意違停，容易造成交通車流紊亂，因不少民眾檢舉及在網路社群反映，市警局相當重視，員警從春節期間就在老街站崗疏導交通，三角錐可以協助員警維護老街交通；卸貨方面目前採彈性通融，未來會與交通局研商畫設卸貨停車格。

新化分局表示，新化老街鄰近在新化果菜市場、街役場旁、楊逵文學紀念館及體育公園均有汽車停車位，新化老街與中興路口有機車停車位。

另虎頭埤風景區、山上花園水道博物館、左鎮化石館熱門景點，遊客遇停車場已滿而停在路邊時，注意順向緊靠路邊停在非禁止停車處，目前仍為疫情期間，如出遊時，務必戴好口罩，維持社交距離，快快樂樂出門，平平安安回家。

台南新化老街兩側警方設立三角錐，228連假禁止路邊停車。圖／讀者提供
台南新化老街兩側警方設立三角錐，228連假禁止路邊停車。圖／讀者提供
台南新化老街兩側警方設立三角錐，228連假禁止路邊停車。圖／讀者提供
台南新化老街兩側警方設立三角錐，228連假禁止路邊停車。圖／讀者提供

老街 連假 停車場

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