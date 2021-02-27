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千萬別錯過！3/7雲林的天空將上演超大布袋戲

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
三月七日雲林全中運將以可愛的風箏為開幕熱身，可愛的全中運吉祥物和各種造型風箏今天試飛，吸引不少人一睹為快。圖／雲林縣府提供
三月七日雲林全中運將以可愛的風箏為開幕熱身，可愛的全中運吉祥物和各種造型風箏今天試飛，吸引不少人一睹為快。圖／雲林縣府提供

迎接「110年全中運在雲林」，雲林縣政府將於3月7日在斗南田徑場舉辦「風動雲林箏霸110全中運」，當天全中運的大型吉祥物「雲凌王子」和「蘭心公主」將會飛上天，由風箏達人表演精彩的空中布袋戲，今天熱場試飛，就吸引不少民眾一睹為快。

「風動雲林 箏霸110全中運」當天將施放全中運吉祥物「雲凌王子」和「蘭心公主」化身的5米高大型軟體風箏，宣告「110年全國中等學校運動會」在雲林，正式起跑。

風箏達人也將全中運主題的六角風箏同步升空表演，8+特技風箏更以風箏在空中寫出「YL」、「110」的圖案，透過風箏展演行銷「110年全國中等學校運動會」在雲林。

現場還有全中運主題闖關遊戲和雲林良品農特產攤位，讓民眾搶先體驗全中運的精彩活動和雲林的在地美食，邀請全國民眾4月17至22日到雲林看賽事、啖美食、遊山水。

雲林縣長張麗善說，全中運這是行銷雲林跟運動觀光的大好機會，風箏具有很高的觀賞性、娛樂性和互動性，雲林風箏工藝也享譽國內外，故以「風動雲林 箏霸110全中運」為主題，邀請雲林風箏委員會和國內風箏達人，除了全中運的吉祥物，田徑、木球、網球等賽事，還有雲林農特產西瓜、番薯等，都變身成可愛的風箏，在天空箏萌放閃，以箏會友。

同時也有英雄聯盟街舞秀、虎劇團演出魔幻、石榴國小布袋戲團、斗南國小的電音三太子、及永光國小太鼓演出。週邊還有包括全中運主題闖關遊戲，過關就送「110吉祥物彩繪風箏」(限量800名)。讓大家欣賞風箏表演之餘，還可以分享和珍藏「110全中運在雲林」的專屬紀念品。

三月七日雲林全中運將以可愛的風箏為開幕熱身，可愛的全中運吉祥物和各種造型風箏今天試飛，吸引不少人一睹為快。圖／雲林縣府提供
三月七日雲林全中運將以可愛的風箏為開幕熱身，可愛的全中運吉祥物和各種造型風箏今天試飛，吸引不少人一睹為快。圖／雲林縣府提供

風箏 布袋戲

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