嘉義縣首間醫療兼長照大樓 新港鄉衛生所新建大樓動土

嘉義縣新港鄉衛生所新建工程上午吉時，由縣長翁章梁、立委陳明文、新港鄉長林茂盛等持鏟動土祈福，衛生所隨公所行政中心遷移新址，公所無償提供土地，規畫醫療及長照設計新建大樓，是全縣唯一前瞻設計的醫療長照服務指標建設，預定明年6月完工。

衛生局長趙紋華說，衛生所將新建兩棟建物，設計將高齡友善、長照服務需求及防疫分流納入考量，1樓醫療門診區域，2樓行政辦公室及多功能會議室，3樓醫事C據點可容納30名長者，新港衛生所行政區面積2萬8467平方公尺，衛生所面積520平方公尺，工程經費5768萬元，中央補助5480萬元、縣府配合288萬元。

因應長照2.0政策，將以衛生所名義設日照中心，兩棟建物間距及出入口設計，符合防疫啟動分流因應，新建衛生所幅員廣闊，可改善看診民眾停車位難求，建築物空間符合高齡友善環境，讓長輩得到醫療良好照顧，長照服務體系也會讓長輩延緩失能與健康促進，落實「在地安養、在地老化」的不老社區願景。