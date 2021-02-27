聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義縣首間醫療兼長照大樓 新港鄉衛生所新建大樓動土
嘉義縣新港鄉衛生所新建工程上午吉時，由縣長翁章梁、立委陳明文、新港鄉長林茂盛等持鏟動土祈福，衛生所隨公所行政中心遷移新址，公所無償提供土地，規畫醫療及長照設計新建大樓，是全縣唯一前瞻設計的醫療長照服務指標建設，預定明年6月完工。
衛生局長趙紋華說，衛生所將新建兩棟建物，設計將高齡友善、長照服務需求及防疫分流納入考量，1樓醫療門診區域，2樓行政辦公室及多功能會議室，3樓醫事C據點可容納30名長者，新港衛生所行政區面積2萬8467平方公尺，衛生所面積520平方公尺，工程經費5768萬元，中央補助5480萬元、縣府配合288萬元。
因應長照2.0政策，將以衛生所名義設日照中心，兩棟建物間距及出入口設計，符合防疫啟動分流因應，新建衛生所幅員廣闊，可改善看診民眾停車位難求，建築物空間符合高齡友善環境，讓長輩得到醫療良好照顧，長照服務體系也會讓長輩延緩失能與健康促進，落實「在地安養、在地老化」的不老社區願景。
嘉縣老人比例全台居冠高，翁章梁感謝衛福部補助經費，公所提供土地，邀請新港鄉親監督見證工程，讓縣民擁有最好硬體和完善軟體服務，這棟建物符合現代醫療及照顧服務需求，鄉親有很高期待，明年啟用後定能帶給民眾最優質服務功能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言