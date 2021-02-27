快訊

獨／少子化衝擊！基隆輔大聖心高中、高職部停招3年

美軍RC-135U「壓廂底」偵察機 上午逼近廣東海岸偵察

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花現阿里山！228連假首日逾3千遊客湧入森林遊樂區

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山花季3月10日登場，春暖花開，國家森林遊樂區山櫻花開花逾5成，阿龜櫻開花逾3成，228連假首日吸引大批遊客入園賞花。圖／讀者提供
阿里山花季3月10日登場，春暖花開，國家森林遊樂區山櫻花開花逾5成，阿龜櫻開花逾3成，228連假首日吸引大批遊客入園賞花。圖／讀者提供

春遊熱門景點嘉義阿里山花季3月10日登場，春暖花開，阿里山國家森林遊樂區山櫻花，花期最早也最長，開花逾5成，有「紅粉佳人」別稱的阿龜櫻，開花逾3成，嘉義林區管理處阿里山工作站統計，228連假首日上午，共有3108名遊客入園， 未達防疫管制人數4355人。

嘉義縣旅館公會理事長、阿里山高峰大飯店負責人陳昆茂說，春節期間受部桃醫院爆發院內感染事件影響，上阿里山森林遊樂區遊客少很多，部桃事件解除，遊客紛紛回籠，今明2天遊樂區飯店訂房客滿。

陳昆茂表示，3月花季登場，3月中旬以後飯店目前訂房約5成，大阿里山區及山下都有櫻花可以觀賞，分散上遊樂區的遊客人潮，疫情國境還未解封，無法出國觀光，國旅熱滾滾，但上山遊客仍以開車自由行占大宗，旅行社組團不多。

上山賞花遊客增加，嘉縣警方採取交通疏導措施，警方說，上阿里山的台18線阿里山公路，以及通往奮起湖、太平雲梯等重要道路，交通順暢，提醒用路人小心駕駛，注意安全。

嘉義林區管理處說，山櫻花開花期最早也最長，阿龜櫻屬寒緋櫻類群，有「紅粉佳人」別稱，目前開花逾3成，花期將持續到3月底，「小櫻王」唐實櫻，每年總在櫻王染井吉野櫻綻放前優先盛開，預計3月上旬盛開，「櫻王」染井吉野櫻開花期預計3月中旬。

下月花季登場，台18線61K樂野服務區提供轉乘接駁車上山旅客售票服務，配合防疫，阿里山遊樂區管制人數上限4355人，當入園人數達3千人及4千人，透過LBS簡訊、CMS資訊可變標誌等系統通知遊客，勸導遊客轉往其他景點。

阿里山花季3月10日登場，春暖花開，國家森林遊樂區山櫻花開花逾5成，阿龜櫻開花逾3成，228連假首日吸引大批遊客入園賞花。圖／讀者提供
阿里山花季3月10日登場，春暖花開，國家森林遊樂區山櫻花開花逾5成，阿龜櫻開花逾3成，228連假首日吸引大批遊客入園賞花。圖／讀者提供
阿里山花季3月10日登場，春暖花開，國家森林遊樂區山櫻花開花逾5成，阿龜櫻開花逾3成，228連假首日吸引大批遊客入園賞花。圖／讀者提供
阿里山花季3月10日登場，春暖花開，國家森林遊樂區山櫻花開花逾5成，阿龜櫻開花逾3成，228連假首日吸引大批遊客入園賞花。圖／讀者提供
阿里山花季3月10日登場，春暖花開，國家森林遊樂區山櫻花開花逾5成，阿龜櫻開花逾3成，228連假首日吸引大批遊客入園賞花。圖／讀者提供
阿里山花季3月10日登場，春暖花開，國家森林遊樂區山櫻花開花逾5成，阿龜櫻開花逾3成，228連假首日吸引大批遊客入園賞花。圖／讀者提供

阿里山 嘉義 櫻花

延伸閱讀

去墾丁！228連假首日爆出遊潮　屏鵝公路調撥車道紓解

優惠票價必收！228連假搭客運出遊 省錢玩遍新竹景區

阿里山林鐵「水山線」時光倒流 重現百年前運材場景

228連假國5恐雍塞 交長提前視察疏導準備作業

相關新聞

千萬別錯過！3/7雲林的天空將上演超大布袋戲

迎接「110年全中運在雲林」，雲林縣政府將於3月7日在斗南田徑場舉辦「風動雲林箏霸110全中運」，當天全中運的大型吉祥物...

嘉義縣首間醫療兼長照大樓 新港鄉衛生所新建大樓動土

嘉義縣新港鄉衛生所新建工程上午吉時，由縣長翁章梁、立委陳明文、新港鄉長林茂盛等持鏟動土祈福，衛生所隨公所行政中心遷移新址...

花現阿里山！228連假首日逾3千遊客湧入森林遊樂區

春遊熱門景點嘉義縣阿里山花季3月10日登場，春暖花開，阿里山國家森林遊樂區山櫻花，花期最早也最長，開花逾5成，有「紅粉佳...

影／台南鹽水蜂炮空拍影片震撼 上百座炮城炸到凌晨3點

元宵節重頭戲台南鹽水蜂炮因疫情改為集中在武廟前施放，上百座炮城從晚間6點熱鬧開炸至今天凌晨3時才結束，台南市政府王動員約...

台南東山自行車道啓用 3.1公里沿著糖鐵伴著向日葵花海

台南市東山自行車道全長3.1公里，沿著台糖鐵路由聖賢里延伸至三榮里，西接新營、北接白河及後壁，沿途欣賞田園景致，市長黃偉...

嘉義市觀光人潮爆滿多少人來消費？營業額住客都創新高

嘉義市去年每逢假期觀光人潮都爆滿，許多人都問「到底多少人到嘉義市？」根據財政部統計資料，嘉義市營利事業銷售額，去年度再創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。