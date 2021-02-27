聽新聞
test
0:00 / 0:00
花現阿里山！228連假首日逾3千遊客湧入森林遊樂區
春遊熱門景點嘉義縣阿里山花季3月10日登場，春暖花開，阿里山國家森林遊樂區山櫻花，花期最早也最長，開花逾5成，有「紅粉佳人」別稱的阿龜櫻，開花逾3成，嘉義林區管理處阿里山工作站統計，228連假首日上午，共有3108名遊客入園， 未達防疫管制人數4355人。
嘉義縣旅館公會理事長、阿里山高峰大飯店負責人陳昆茂說，春節期間受部桃醫院爆發院內感染事件影響，上阿里山森林遊樂區遊客少很多，部桃事件解除，遊客紛紛回籠，今明2天遊樂區飯店訂房客滿。
陳昆茂表示，3月花季登場，3月中旬以後飯店目前訂房約5成，大阿里山區及山下都有櫻花可以觀賞，分散上遊樂區的遊客人潮，疫情國境還未解封，無法出國觀光，國旅熱滾滾，但上山遊客仍以開車自由行占大宗，旅行社組團不多。
上山賞花遊客增加，嘉縣警方採取交通疏導措施，警方說，上阿里山的台18線阿里山公路，以及通往奮起湖、太平雲梯等重要道路，交通順暢，提醒用路人小心駕駛，注意安全。
嘉義林區管理處說，山櫻花開花期最早也最長，阿龜櫻屬寒緋櫻類群，有「紅粉佳人」別稱，目前開花逾3成，花期將持續到3月底，「小櫻王」唐實櫻，每年總在櫻王染井吉野櫻綻放前優先盛開，預計3月上旬盛開，「櫻王」染井吉野櫻開花期預計3月中旬。
下月花季登場，台18線61K樂野服務區提供轉乘接駁車上山旅客售票服務，配合防疫，阿里山遊樂區管制人數上限4355人，當入園人數達3千人及4千人，透過LBS簡訊、CMS資訊可變標誌等系統通知遊客，勸導遊客轉往其他景點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言