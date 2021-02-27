花現阿里山！228連假首日逾3千遊客湧入森林遊樂區

春遊熱門景點嘉義縣阿里山花季3月10日登場，春暖花開，阿里山國家森林遊樂區山櫻花，花期最早也最長，開花逾5成，有「紅粉佳人」別稱的阿龜櫻，開花逾3成，嘉義林區管理處阿里山工作站統計，228連假首日上午，共有3108名遊客入園， 未達防疫管制人數4355人。

嘉義縣旅館公會理事長、阿里山高峰大飯店負責人陳昆茂說，春節期間受部桃醫院爆發院內感染事件影響，上阿里山森林遊樂區遊客少很多，部桃事件解除，遊客紛紛回籠，今明2天遊樂區飯店訂房客滿。

陳昆茂表示，3月花季登場，3月中旬以後飯店目前訂房約5成，大阿里山區及山下都有櫻花可以觀賞，分散上遊樂區的遊客人潮，疫情國境還未解封，無法出國觀光，國旅熱滾滾，但上山遊客仍以開車自由行占大宗，旅行社組團不多。

上山賞花遊客增加，嘉縣警方採取交通疏導措施，警方說，上阿里山的台18線阿里山公路，以及通往奮起湖、太平雲梯等重要道路，交通順暢，提醒用路人小心駕駛，注意安全。

嘉義林區管理處說，山櫻花開花期最早也最長，阿龜櫻屬寒緋櫻類群，有「紅粉佳人」別稱，目前開花逾3成，花期將持續到3月底，「小櫻王」唐實櫻，每年總在櫻王染井吉野櫻綻放前優先盛開，預計3月上旬盛開，「櫻王」染井吉野櫻開花期預計3月中旬。