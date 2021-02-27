台南東山自行車道啓用 3.1公里沿著糖鐵伴著向日葵花海

台南市東山自行車道全長3.1公里，沿著台糖鐵路由聖賢里延伸至三榮里，西接新營、北接白河及後壁，沿途欣賞田園景致，市長黃偉哲今天出席「花現東山尋寶趣」活動，騎乘T-bike為活動揭開序幕，沿途有向日葵花海，是228連假出遊好去處。

東山區公所表示，在南314線沿線廣大向日葵花田設置謎題活動主場地，以逗趣俏皮的東山特色農作物作為主題，花海中隱藏各種謎題關卡，邀請大小朋友前往遊賞、共同腦力激盪。

區長呂煌男表示，向日葵花海分布廣泛，解謎場地位於聖賢里，成功解開花海謎題的遊客可以上「臺南市東山區公所Facebook粉絲專頁」活動貼文打卡留言解答，抽選精美東山龍眼乾禮盒。

觀光旅遊局副局長林國華表示，今年度為自行車旅遊年，東山自行車道啟用配合花海行銷，解謎活動長達一個月，歡迎民眾騎乘自行車前往東山同樂。

黃偉哲指出，台南市有很多的自行車道，許多是跟台糖鐵路有關，東山區自行車道啟用後有望帶動地方創生發展，尤其是東山咖啡、龍頭乾，搭配花海寫生、解謎活動更達加成之效，邀請大家樂活優遊東山，徜徉鄉村風情。