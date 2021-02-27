嘉義市觀光人潮爆滿多少人來消費？營業額住客都創新高

嘉義市去年每逢假期觀光人潮都爆滿，許多人都問「到底多少人到嘉義市？」根據財政部統計資料，嘉義市營利事業銷售額，去年度再創歷史新高，達到2315億5960萬元；另去年嘉義市本國旅客住宿近145萬人次，3年來成長37%，市府也提醒，228假期到嘉義市品嘗美食、品味文化景點。

嘉義市去年自疫情穩定後，觀光人潮即爆發，市府行銷「621日環食」、「科學168」、「光織影舞」、「國際管樂節」等大型亮點活動，都吸引許多觀光客入住嘉義市，其中為期1個月「光織影舞」藝術展，突破80萬人次，多家飯店業者都坦言「每逢假期都客滿！」

「我們方向對了！」嘉義市長黃敏惠表示，去年受疫情影響，部分經濟活動受阻，面對這樣的環境，市府依舊堅守防疫工作，努力、用力行銷，嘉義市營利事業銷售額再創新高，本國旅客住宿近145萬人次，也較2018年成長達37%。這些數據代表市民努力成績，衷心感謝市民讓城市活絡起來。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬指出，去年下半年市府除配合中央安心旅遊專案，推出加碼補助共4500萬元，並舉辦一系列觀光行銷活動，「光織影舞」藝術展不僅受歡迎，還獲「紐約設計展銀獎」殊榮。