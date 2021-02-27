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影／四腳神附身跳躍 東石先天宮元宵夜重現失傳宗教民俗

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣東石鄉先天宮廣場，昨晚舉行流傳上百年宗教民俗「觀四腳神」，群眾不斷高喊童謠「四腳神、四腳肚，土地公伯來帶路！」愈喊愈大聲愈急促，不久，只見扮四腳神大人少年小孩們，不知不覺像青蛙般，上下跳動，四處跳躍。記者魯永明／攝影
嘉義縣東石鄉先天宮廣場，昨晚舉行流傳上百年宗教民俗「觀四腳神」，群眾不斷高喊童謠「四腳神、四腳肚，土地公伯來帶路！」愈喊愈大聲愈急促，不久，只見扮四腳神大人少年小孩們，不知不覺像青蛙般，上下跳動，四處跳躍。記者魯永明／攝影

嘉義縣東石鄉先天宮廣場，昨晚舉行流傳上百年宗教民俗「觀四腳神」，群眾手持香包，圍著用紅菱帶及虎爺金紙矇住眼睛、插香的大人少年小孩、，不斷高喊童謠「四腳神、四腳肚，土地公伯來帶路！」愈喊愈大聲愈急促，不久，只見扮四腳神者，不知不覺像青蛙般，上下跳動，四處跳躍。

這項帶神秘色彩的宗教民俗童玩，4年前恢復元宵夜舉辦，去年報名人數不多，今年增加，有6名以上大人少年小孩現場報名，由先天宮祭典組長黃進豐主持，愈晚群眾愈聚愈多，熱鬧滾滾。

「四腳神、四腳肚，土地公伯來帶路」群眾圍著扮四腳神的大人少年小孩，齊聲大喊四腳神，扮四腳神者蹲著，眼睛用紅菱布及虎爺金錢矇住，身子彎曲手腳趴在地上，頭低低，群眾越喊越急，廟方人員拿香燒金紙，在扮四腳神者頭上比畫，呼召四腳神，接著拿大把大把香在空中揮舞。

報名小孩少年居多，分批上場，讓人看了嘖嘖稱奇，群眾圍著起乩四腳神者，不斷高喊「四腳神、四腳肚，土地公伯來帶路」，為避免失控危險，廟方人員用手抓住扮四腳神者衣褲，指引前進方向，結束時，只見扮四腳神者全身癱軟，廟方人員拿神喊對方姓名，才回神恢復，廟方人員送紅包答謝。

「我只見前面有道光，什麼都不記得，不知跳了多久！」有名少年趴地，身體搖晃，跳完身體癱軟，被大人抱著喚醒。黃進豐說，「觀四腳神」有上百年歷史，是早期農村宗教民俗，來源不可考，儀式道具有紅菱、虎爺金紙、燒金紙、拿香，主持者要會呼召，大人小孩都可參加，活動無危險性，與乩童起乩問事不同。

小時候玩過此民俗嘉義區漁會推廣部主任吳純裕說，「四腳神」民俗是農村童趣，活蹦亂跳，跳到池塘或水溝很危險，後來禁止；前縣長張花冠任內跟著小朋友拿香繞圈子，直說好好玩。

嘉義縣東石鄉先天宮廣場，昨晚舉行流傳上百年宗教民俗「觀四腳神」，群眾不斷高喊童謠「四腳神、四腳肚，土地公伯來帶路！」愈喊愈大聲愈急促，不久，只見扮四腳神大人少年小孩們，不知不覺像青蛙般，上下跳動，四處跳躍。記者魯永明／攝影
嘉義縣東石鄉先天宮廣場，昨晚舉行流傳上百年宗教民俗「觀四腳神」，群眾不斷高喊童謠「四腳神、四腳肚，土地公伯來帶路！」愈喊愈大聲愈急促，不久，只見扮四腳神大人少年小孩們，不知不覺像青蛙般，上下跳動，四處跳躍。記者魯永明／攝影
嘉義縣東石鄉先天宮廣場，昨晚舉行流傳上百年宗教民俗「觀四腳神」，群眾不斷高喊童謠「四腳神、四腳肚，土地公伯來帶路！」愈喊愈大聲愈急促，不久，只見扮四腳神大人少年小孩們，不知不覺像青蛙般，上下跳動，四處跳躍。記者魯永明／攝影
嘉義縣東石鄉先天宮廣場，昨晚舉行流傳上百年宗教民俗「觀四腳神」，群眾不斷高喊童謠「四腳神、四腳肚，土地公伯來帶路！」愈喊愈大聲愈急促，不久，只見扮四腳神大人少年小孩們，不知不覺像青蛙般，上下跳動，四處跳躍。記者魯永明／攝影
嘉義縣東石鄉先天宮廣場，昨晚舉行流傳上百年宗教民俗「觀四腳神」，群眾不斷高喊童謠「四腳神、四腳肚，土地公伯來帶路！」愈喊愈大聲愈急促，不久，只見扮四腳神大人少年小孩們，不知不覺像青蛙般，上下跳動，四處跳躍。記者魯永明／攝影
嘉義縣東石鄉先天宮廣場，昨晚舉行流傳上百年宗教民俗「觀四腳神」，群眾不斷高喊童謠「四腳神、四腳肚，土地公伯來帶路！」愈喊愈大聲愈急促，不久，只見扮四腳神大人少年小孩們，不知不覺像青蛙般，上下跳動，四處跳躍。記者魯永明／攝影

土地公 嘉義 張花冠

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