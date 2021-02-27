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台南鹽水蜂炮一夜震撼激情 清出6.1噸炮屑垃圾

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南鹽水蜂炮今天清晨3點結束，共清出6.1噸炮屑垃圾。圖／市府提供
台南鹽水蜂炮今天清晨3點結束，共清出6.1噸炮屑垃圾。圖／市府提供

往年元宵節重頭戲「北天燈、南蜂炮」，今年因疫情影響，只有台南鹽水蜂炮昨晚在武廟前登場，第一座也是今年最大的炮城，晚間6點15分啟炮，百餘年來首次不遶境、閉門施放，雖然少了往年人潮擠在炮城四周犁炮，但9座神轎接受蜂炮的洗禮，過程還是十分精采。

鹽水蜂炮經昨天晚間熱鬧開炸至今天凌晨3時之後，台南市政府環保局調派鹽水、柳營、新營等8個區清潔隊55名清潔人員，動員約85名以上清潔人力及出動垃圾車、回收車、鏟裝機、掃街車、洗街車，在活動結束後即開始清掃整理活動周邊街道，共計清出6.1噸垃圾，迅速恢復乾淨市容。

台南市長黃偉哲表示，多虧了環保清潔隊人員的盡心盡責，每次活動結束後，市容環境都能迅速恢復整潔，謝謝清潔人員辛苦的付出，善後工作做得快又好，為今年蜂炮活動畫下圓滿句點。

鹽水區消潔隊陳姓隊員說，今年鹽水蜂炮規模縮減，人潮、炮屑、炮枝及垃圾都變少，再加上蜂炮施放範圍集中在武廟前廣場一帶，如武廟路、北門路燃放，清潔整理所花的時間與往年相較快速許多。

台南鹽水蜂炮今天清晨3點結束，共清出6.1噸炮屑垃圾。圖／市府提供
台南鹽水蜂炮今天清晨3點結束，共清出6.1噸炮屑垃圾。圖／市府提供
台南鹽水蜂炮今天清晨3點結束，共清出6.1噸炮屑垃圾。圖／市府提供
台南鹽水蜂炮今天清晨3點結束，共清出6.1噸炮屑垃圾。圖／市府提供
台南鹽水蜂炮今天清晨3點結束，共清出6.1噸炮屑垃圾。圖／市府提供
台南鹽水蜂炮今天清晨3點結束，共清出6.1噸炮屑垃圾。圖／市府提供

鹽水蜂炮 神轎 元宵節

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