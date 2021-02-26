阿里山林鐵「水山線」時光倒流 重現百年前運材場景

阿里山林鐵1912年通車，早期主要任務運輸木材，擁有綿密支線路網，1963年停止伐木逐漸轉型觀光鐵道，運材場景不復見；林務局嘉義林區管理處上午在阿里山國家森林遊樂區「水山線」，辦理柳杉疏伐，偕同林鐵及文化資產管理處開行蒸汽火車，附掛工程列車，載運疏伐木，重現百年經典場景。

各地鐵道迷聞訊把握機會前來，湧入上百名鐵道迷捕捉珍貴畫面，興奮表示，雖不能參與伐木時期，感受林業發展榮景，天氣好拍攝畫面完美；現場2歲小鐵道迷跟父母上阿里山，場面溫馨。

林鐵文資處說，水山線是林鐵開通第1條林場支線，雖僅2.1公里，但為林業發展奠定重要基礎，1932年從水山站延伸到自忠、新高口站，2年後通達東埔站，成為亞洲海拔最高窄軌鐵路車站。

阿里山林場線1978年全面停駛，水山線大部分路段成為現今新中橫公路路基，除特富野古道可見部分路段，阿里山遊樂區仍保留前段1.6公里，2004年修復重現林鐵衍架木棧橋景色，讓旅客漫步鐵路，近距離觀賞水山巨木，為遊樂區最療癒步道。

嘉義林管處配合FSC國際森林認證，疏伐前針對環境進行動植物調查，套疊敏感區確定無珍稀物種，因本區位在鄒族傳統領域，疏伐前向部落充分溝通，說明作業方式，取得同意才進行疏伐。

林鐵文資處與嘉義林管處合作，在有限運能中全力配合，因水山線久未行駛，事前重新整修路線平整，為安全吊掛及裝載，每500公尺派員以無線電管制，確保行車安全，圓滿達成任務。