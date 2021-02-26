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北港沒燈會但有光環境展示會 巷弄燈區美到不行

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港巷弄燈區有濃濃的古早味。圖／蔡享潤提供
北港巷弄燈區有濃濃的古早味。圖／蔡享潤提供

雲林縣北港鎮元宵花燈今天登場，今年因疫情沒舉大型啟燈儀式，不過各燈區即日起開燈，長達一個月的燈期，提供遊客一個賞心悅目的賞燈去處，尤其最受年輕人喜愛的巷弄燈區，今年依舊五彩繽紛，更有獨樹一格由千盞竹燈打造的「竹本祭水巷」，十分迷人，將成打卡熱點。

北港是台灣花燈原鄉，2021北港燈會「時光蘊河」共規畫5大光環境，從顏思齊紀念碑至水道頭文化園區，佈置施作光影藝術，巷弄燈區則以北港藝師創作各種「花燈」為主題，讓遊客穿梭巷弄發掘更多的美。

雲林縣長張麗善昨晚主持啟燈儀式，她說今年燈會取消，改以光環境佈置，也一樣可以感受到元宵氣氛，1965年北港朝天宮舉辦國內第一屆元宵節花燈展，帶動全國燈會熱潮，今年北港燈會規畫五大光環境，以「燈會原鄉在北港」、「開台四百，乘風破浪思路探索」、「時光蘊河」三大主軸。

深受大家喜愛的老街巷弄則以「牛轉乾坤、天地交泰」為主題，由北港在地藝師運用不同工藝媒材創作，並以傳統鼓仔燈讓老街更加璀燦，整條巷弄掛滿燈籠和電影海報，讓人宛如置身50年代的街町，別有一番風味。

北港工藝坊負責人蔡享潤更以竹管仔製作千盞竹燈，運用北港古名「笨港」兩字拆成「竹本祭水巷」來創作獨特的燈區。他說，竹子象徵「高風亮節」「謙虛為懷」的美德，再透過光點與水影的結合打造水與竹的意象，營造出迷人的燈海瀑布。

文化觀光處長陳璧君指出，水道頭園區的「水」融合「光」，表現燈會原鄉的時光溯源，今年疫情全台各地取消燈會，雲林以環境光影藝術，讓大家一起感受燈會原鄉的魅力，提醒大家賞燈請戴口罩、保持社交距離。

從2月25日至3月14日送限量牛年小提燈，遊客可於水道頭文化園區、老街巷弄、北港顏思齊圓環、朝天宮、入口意象籠光蘊（民生路與民主路）五大光環境間最少2處拍照打卡後，再將照片上傳至慢遊雲林FB，標籤「#燈會原鄉在北港」，即可於水道頭文化園區服務台兌換牛年限量小提燈1份，每天限量50份。

北港顏思齊紀念碑圓環有可愛的電動花燈。記者蔡維斌／攝影
北港顏思齊紀念碑圓環有可愛的電動花燈。記者蔡維斌／攝影
北港巷弄燈區最美麗的竹燈「竹本祭水巷」，成打卡熱點。圖／蔡享潤提供
北港巷弄燈區最美麗的竹燈「竹本祭水巷」，成打卡熱點。圖／蔡享潤提供
水道頭園區的光環境美不勝收。記者蔡維斌／攝影
水道頭園區的光環境美不勝收。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善為北港顏思齊紀念碑的光環境啟燈。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善為北港顏思齊紀念碑的光環境啟燈。圖／雲林縣府提供
最受年輕人喜愛的北港巷弄燈區，很有元宵味。記者蔡維斌／攝影
最受年輕人喜愛的北港巷弄燈區，很有元宵味。記者蔡維斌／攝影
北港巷弄燈區最美麗的竹燈「竹本祭水巷」，美到不行，將成打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
北港巷弄燈區最美麗的竹燈「竹本祭水巷」，美到不行，將成打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
北港巷弄燈區的古宅貼滿燈謎，不少遊客喜歡猜燈謎。記者蔡維斌／攝影
北港巷弄燈區的古宅貼滿燈謎，不少遊客喜歡猜燈謎。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 燈會 花燈

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