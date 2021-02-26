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影／嘉義美女議員關懷弱勢 請腦麻天使吃牛肉麵、湯圓
嘉義市議員黃思婷與深聽關懷協會，今天邀請壹等葉牛肉湯老闆葉漢祥，帶著牛肉麵、湯圓到再耕園，與嘉義市腦麻協會大小朋友一起歡慶牛年元宵節，讓所有的孩子感受牛氣滿滿的暖心元宵節。
黃思婷與丈夫郭福利長期關懷弱勢，投入公益不遺餘力，去年成立嘉義市深聽關懷協會，由郭福利擔任理事長，夫婦倆寒冬時為邊緣戶送暖，疫情期間也送乾洗手液、防疫用品，今年元宵節到再耕園送上牛肉麵、湯圓，讓孩子們笑得合不攏嘴。
深聽關懷協會理事長郭福利表示，協會參與公益活動，理監事成員全員出動，烹煮材料、準備相關用具，希望不假他人之手，親手服務大小朋友，在元宵節享受好吃的湯圓，以及壹等葉牛肉湯提供的美味牛肉麵。
「愛心公益不計成本！」葉漢祥表示，本次提供的紅燒牛腩麵，特地選用台灣在地鮮牛肉，最自豪的湯頭熬煮超過8小時，將水果、配料與藥膳慢慢入味，為了讓孩子能品嘗到最極致的口感，從前一晚就開始備料，雖然辛苦但看見孩子純真的笑容，就讓人感覺這一切絕對值得。
黃思婷說，深聽協會成立的目的，就是希望聽見更多嘉義市弱勢群體聲音，協會除了主動關懷，也會針對弱勢群體所需，協助媒合各方資源到相關社福機構。
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