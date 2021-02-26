台灣第一香西港慶安宮香科杯選旗牌官 邱士力代父出征

台灣第一香台西港慶安宮三年一度香科進入第80科次，今天上午舉行旗牌官、王船船長及大副、二副等杯選儀式，由廟方監察委員鑑杯，主委黃勝家、副主委李子榮 、總幹事方一峰等也到場為參選人員加油，評杯過程相當精彩刺激，經三輪結果出爐後，由家住楠西的邱士力榮任，王船長則是黃昭清、王船大副方文男、王船二副王李峰銘。

榮任辛丑香科旗牌官的邱士力，父親邱天德於民國68年「己未香科」、 民國77年「戊辰香科」，擔任過兩科旗牌官，邱天德一家擔任三次旗牌官更是西港香惟二的旗牌官家族，現年84歲的邱天德過去居住安南區中洲寮，後來搬到楠西長居，但只要香科期間一到，就會回到慶安宮為千歲爺盡心盡力。

新科旗牌官也是玉井警分局交通組組長邱士力表示，千歲爺信仰也是家族的信仰，此次算是代父出征，父親已經年邁無法擔任起旗牌官一職，經討論後就由我來登記參選旗牌官，希望能夠代替父親盡心，也相當榮幸的被千歲爺肯定。

西港慶安宮總幹事方一峰表示，旗牌官是香科千歲爺代表人，必須每天奉中軍令迎千歲爺出巡或回鑾，並早晚巡查五角頭，巡察轄境內廟宇、主會壇等，雖過程辛苦，但享有參謁千歲爺、參加宴王，以及奉千歲令返鄉豎旗祭祖、光耀門楣的特權。