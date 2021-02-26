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反對設置養雞場 嘉義太保市民舉牌抗議

中央社 / 嘉義縣26日電

養雞業者在嘉義太保市田尾里申請設置養雞場，市公所今天會勘，引發民眾舉牌抗議。市公所表示，設置同意權在縣府，在報縣府複審核發畜牧場執照時，會反映居民意見提供參考。

養殖業者向嘉義縣政府申請在太保市田尾里農地設置養雞場，市公所今天會勘，田尾里長陳憲發與數十位民眾到場高舉「拒絕養雞場殘害田尾子弟」、「雞場發大財禍害留後代」等抗議標語。

太保市民代表葉千田表示，養殖業者在嘉義縣朴子、六腳、鹿草等地設置養雞場，一再引起民眾抗爭，近年業者把觸角伸入太保市，同樣引發抗爭；市代會去年底決議，必須附近居民與里長同意，才可新設雞場，並函文知會嘉義縣府。

陳憲發表示，里民不同意設雞場，一些年歲比較大的人，被業者以要遷水電、填土的說法騙簽同意書，現在發現要建雞舍後，大家都後悔了，因此今天到場舉牌抗議。

黃榮利表示，公所會遵照代表會決議及縣府公告「嘉義縣新設置畜牧場管理自治條例」，受理雞場申請；他建議中央與縣府參考日本做法，在海埔新生地設養殖專區，避免業者在農地蓋雞舍，解決目前一再引發的抗爭。

太保市建設課長黃炳榮表示，設置雞舍的同意權在嘉義縣政府，附近居民與里長不同意設雞場，在報縣府複審核發畜牧場執照時，會告知縣府參考。

嘉義 牧場 農地

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