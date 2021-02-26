台南永康社教中心整建動工 新展演設施專業化帶動藝文

台南市永康社教中心整建今天動工，市長黃偉哲主持動工典禮、將進行場館硬體設施改善，包含一樓大廳空間重劃、演藝廳劇場設施專業化、內部空間遷移調整等，市府希望透過硬體整建，帶動軟體營運，預計明年7月完工。

永康社教中心在台南人口數及密度最高的永康區，民國90年落成營運，作為在地圖書館、研習教室及展演場館等複合性質使用，佔地2300餘坪地上5層、地下2層，結合表演藝術、藝文展示、社教研習、圖書資訊等四大功能。

文化局長葉澤山表示，整建計畫重點在空間改善、提升硬體設備改善專業度不足問題，尤以演藝廳劇場設備專業化為重點，將優化觀眾席觀賞視角、建築音效的改善、燈光音響懸吊系統、設備更新等，為演出團體提供更優質的展演場地。