雲林設國內首座絕育站 術後的流浪貓犬不再發情生育

雲林縣政府在四湖鄉打造全台首座「犬貓絕育站」，免費為貓狗絕育，即把整個生殖器官去除，術後除了不再生育也不會再發情，採預約制，以流浪貓犬為主，術後在站休養3天即可領回或放回原來的抓捕地點，同時也將為家貓犬植入晶片。

為強化偏鄉犬貓絕育量能，雲林縣政府在四湖鄉林厝寮林務所打造全台首座「犬貓絕育站」，今天由雲林縣長張麗善副議長蘇俊豪及農委會動物保護科長鄭祝菁共同揭牌開幕，將從3月起，每月雙周的星期3上午10時至下午3時，受理設籍於雲林的民眾申請，採預約制電話（05）5523250，再由專人通知手術時間，民眾只要攜帶身分證正本辦理報到手續即可。

雲林縣長張麗善表示，為減少流浪貓犬繁殖，每年編列兩百萬為兩千隻貓犬結紮，去年更動用預備金結紮增加到5443隻，未來絕育站預計每年為6000隻貓犬絕育。

張麗善說，雲林目前設有4座代養場取代傳統收容所，提供貓犬有陽光空間自由生活空間並受理認養，如今又有絕育站，未來流浪貓犬數量會逐年減少，打造貓犬友善的生存環境。

目前沿海8鄉鎮沒有動物醫院，縣府積極向農委會爭取設立「犬貓絕育站」，期能有效從源頭管控，同時結合四湖農漁產業以「圓夢少年」、「四季精靈」、「陽光向日葵」、「大烏魚」四大主題，打造貓犬裝置藝術大門，在防風林區格外顯目。

農業處長吳芳銘說，絕育後的犬貓性情比較溫馴，減少佔地盤或發情期而群聚、追人，造成社區困擾，並可降低感染性疾病及內分泌疾病，減少人犬衝突，歡迎民眾善用絕育站。