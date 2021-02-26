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善化草莓季開跑送好康！黃偉哲：採鮮甜草莓不用到大湖

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南善化草莓季開跑，市長黃偉哲促銷指出，採鮮甜草莓不用到大湖。記者周宗禎/攝影
台南善化草莓季開跑，市長黃偉哲促銷指出，採鮮甜草莓不用到大湖。記者周宗禎/攝影

2021台南「善化草莓季」開跑。善化區公所攜手4家在地草莓園，今天起至3月25日除草莓8折優惠，消費滿500元贈刮刮卡一張，有機會得到野餐墊、善化農會芝麻拌麵、蘋果劇團兒童劇演出票券及兒童滑步車等限量禮物；在善化草莓園拍照打卡，可免費兌換限量草莓造型燈籠一組。

市長黃偉哲表示，台南善化是唯一北回歸線以南種得出草莓的地方，真的很謝謝農友們的辛苦與努力，現在正值產期，民眾不用到大湖，在台南就可吃到美味的草莓，歡迎民眾攜家帶眷來善化體驗採草莓樂趣。

市府表示，台南草莓種植面積南台灣第一，約5公頃、產量約65.5公噸，其中善化3公頃是大宗產區，善化草莓園集中在小新營台1線省道旁有30多年種植歷史，業者多數採高架化栽培，並結合觀光採果來行銷。

「善化草莓季」今年已第10年，今天活動開幕，市議會李文俊、林志展及陳碧玉等議員到場。黃偉哲表示，農民種出這麼優質的草莓，讓善化、讓台南成為草莓的另外一個大故鄉，透過草莓季的活動宣傳，讓更多好朋友知道善化草莓的好品質，事實上善化草莓現在已經是遠近馳名，歡迎大家把握草莓季期間來體驗親採鮮果的樂趣。

農業局長謝耀清指出，草莓原屬溫帶植物，經改良品種已適應台灣種植環境，在地草莓業者累積多年種植經驗，不斷精進栽培技術，不僅品質大幅提升，種植區域也逐漸向外拓展，讓民眾有更多體驗農業休閒活動場域。活動詳細資訊可上善化區公所臉書https://reurl.cc/v5dXgl查詢。

台南善化草莓季開跑，市長黃偉哲促銷指出，採鮮甜草莓不用到大湖。記者周宗禎/攝影
台南善化草莓季開跑，市長黃偉哲促銷指出，採鮮甜草莓不用到大湖。記者周宗禎/攝影
台南善化草莓季開跑，市長黃偉哲促銷指出，採鮮甜草莓不用到大湖。記者周宗禎/攝影
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台南善化草莓季開跑，市長黃偉哲促銷指出，採鮮甜草莓不用到大湖。記者周宗禎/攝影
台南善化草莓季開跑，市長黃偉哲促銷指出，採鮮甜草莓不用到大湖。記者周宗禎/攝影
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黃偉哲 農民

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