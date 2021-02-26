鹽水蜂炮不開放 街頭不若往年熱鬧

因應防疫縮小規模的台南鹽水蜂炮活動今天下午6時登場，預計有35座炮城陸續於武廟前廣場施放，周邊採嚴格人車管制及防疫措施，不開放民眾參與，街頭未見往年元宵節熱鬧場景。

今年鹽水蜂炮活動配合防疫措施取消神轎繞境，但仍有在地居民已依傳統慣例綁好蜂炮城準備施放，市府與鹽水武廟協商後決定所有炮城於今晚在武廟廣場前集中施放，過程不開放一般民眾參觀。

武廟主委翁再進今天上午表示，今年統計共有35座蜂炮城，下午6時起陸續施放，估計蜂炮總數共有35萬發，人車管制區下午2時起進行交通管制，不開放一般民眾進入，民眾在家透過直播，一樣可看到精彩畫面。

翁再進指出，大多數炮城已經放置在武廟後方的炮城帳篷裡，都是居民或商家基於對關聖帝君的信仰自主性發起製造，此次以折衷方式集中施放，民俗活動沒有中斷。

由於蜂炮施放不開放民眾參與，往年從元宵節前一天就開始熱鬧滾滾的鹽水區，今年街頭與平日沒有兩樣。有商家表示，以往總是要提前備貨，今年沒有遊客也就不用忙了，雖然不太習慣，但配合防疫也是沒辦法的事。

台南市政府交通局指出，今年蜂炮活動人車管制區為武廟路（和平路至三福路）及北門路（三福路至清湶路），不開放民眾及車輛進入。車輛管制區為和平路（三福路至清湶路）以南、三福路（和平路至朝琴路）以東、清湶路（和平路至朝琴路）以西及朝琴路（清湶路至三福路）以北間的區域，管制期間將由警察局嚴格管制，希望民眾配合員警指揮。

台南市政府指出，今晚的蜂炮施放將透過有線電視台南市第三公用頻道與「台南TODAY」臉書粉絲專頁直播。