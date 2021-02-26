元宵節適逢阿里山鄒族戰祭 防疫祭典恢復傳統縮小規模

今天元宵節，適逢嘉義縣阿里山鄉原住民鄒族年度傳統祭典戰祭Mayasvi（瑪雅斯比），上午在特富野社庫巴廣場登場，碰上新冠肺炎疫情，為避免群聚，戰祭照常舉行，縮小規模，2天祭典活動只辦1天祭典，恢復傳統方式，簡單隆重。

縣長翁章梁未上山，縣府民政處原住民行政科長江啟元代表參與觀禮，另有阿里山鄉公所、阿管處等相關機關代表，上午9點正典儀式開始，到中午12點結束，下午5點開始歌舞祭至晚間11點30分，送神祭至午夜前，才是整個Mayasvi祭典結束。

儀式由迎神祭掀開序幕，勇士們走進廣場中央後，便聚集在赤榕樹前進行獻祭儀式、修砍樹幹枝葉，將神樹修剪成天梯，迎戰神降臨；緊接著報戰功、歌舞、送神等，場面隆重。

以往戰祭舉行2天，開放外賓遊客參與，除傳統祭典，還有傳統文化展演等活動，這次為配合防疫，首次將祭典縮減為1天舉辦，定居山上及旅外的特富野社12家族成員參加，團結共融，祭神敬祖。

去年3月6日戰祭在特富野社庫巴廣場盛大登場，縣長翁章梁受邀參加，是第一位參與戰祭的縣長，祭典精神包含族群對於農事、狩獵、信仰、禁忌等習俗；也結合古謠音樂以及圖騰服飾等藝術。