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影／台南之光！今年唯一通過閩南語C2專業級認證老師
台南市教育局響應221世界母語日，今天舉辦「表揚推展本土語言績優學校與人員頒獎典禮與母語闖關活動」，教育局長鄭新輝表揚獲台灣母語日網站競賽績優學校、客語生活學校督導訪視績優學校、推動本土語言認證績優團隊的團隊與個人。另特別表揚全國唯一通過閩南語C2專業級認證的崇學國小老師陳雯琪。
表揚活動在億載國小舉行，並邀請口埤實小學生以西拉雅語歌唱，表演「傳唱西拉雅」，以及今年代表南市參加全國客家藝文競賽總決賽的億載國小表演客語歌舞「油菜花田? 火黏蟲飛」。
鄭新輝局長表示，市長黃偉哲非常重視孩子母語的學習，為了推動母語學習，從去年起將每年的2月訂為「家庭母語月」，鼓勵學生運用母語與長輩交流，因為母語的學習不只在學校，更應在日常生活中落實、扎根，希望大家都能「肯說、敢說、愛說」自己的母語。
陳雯琪是今年度全國唯一通過閩南語C2專業級認證的老師，她說，當了老師後先參加國語朗讀，接著是台語朗讀，也產生對台語研究的興趣，但目的都是為了教小朋友。她表示，輔導員的角色是老師的老師，平日即與輔導團同仁研發各種本土語言教材與創新教學模式，希望透過自己的經驗，鼓勵更多老師通過母語認證、投入母語教學的行列，帶領更多學生透過母語認識自己的土地，體會母語的優美文化與蘊藏的生活智慧。
活動現場還有由本土教育輔導團所設置的一系列闖關，包括以客語日常用語闖關的「來者是客」、認識西拉雅文物的「重現西拉雅」；以達悟族組成的拼板舟「t tala拼板舟」，以及「母語神槍手」、「語花小書拼拼樂」等闖關活動，熱鬧有趣。
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