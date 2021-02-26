小番茄盛產 台南中小學新生到果園體驗採收滿載而歸
台南小蕃茄今年盛產，新市國中、新市國小學生今天到在地溫室番茄園，體驗採收小番茄，很多小朋友第一次體驗非常開心。
小朋友採了一個小時，許多人提著一整袋小番茄開心回家。李美嬅表示，希望實地體驗食農教育，讓小朋友從小認識小番茄的栽種及農民的辛苦，將來對在地的農產業有更多支持，農業推廣向下扎根。
新市農會為推廣食農教育，上午總幹事李美嬅帶領新市國中小一年級新生，到大營里產銷班長陳祺松的溫室農園採番茄，陳祺松特別留了部分小番茄近三天沒採收，希望小朋友能採摘到成熟的小番茄。
眾人先由在地青農教導認識玉女小番茄、如何栽培管理及採收，隨後大家拿環保袋進農園翻找小番茄，很多小朋友一看到小番茄立即動手，這裡的番茄採無毒栽培沒噴農藥，也沒用化學肥料，有些小朋友忍不住當場吃起來，大讚好吃。
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