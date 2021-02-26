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影／他去年拜完月老當晚認識女友 今登記結婚返廟還願

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
楊又憲帶著妻子張珍嘉今天回月老廟還願，兩人隨後就要去登記完婚。記者卜敏正／攝影
楊又憲帶著妻子張珍嘉今天回月老廟還願，兩人隨後就要去登記完婚。記者卜敏正／攝影

嘉義市大福興宮月老祖廟，日前舉辦「求姻緣擲筊賽」，共有1500多名未婚男女參加，第1名連擲12順杯，還有去年到月老廟求姻緣男子，今天帶未婚妻來還願，直言「謝謝月老送好老婆，現在要去辦結婚登記」感謝月老牽線。

大福興宮月老祖廟今天邀請日前擲筊得勝者返廟頒獎，來自嘉義太保市青年王彥力，擲出12順杯獲得第1，廟方頒贈12名優勝者，每人1只純金「月老姻緣針」，意喻經由月老穿針引線、締結好姻緣。

連續擲7個順杯的楊又憲，這次不僅獲得月老廟贈送的「黃金姻緣針」，他更開心表示，謝謝月老牽線送我一個好老婆。

楊又憲說，過去一直沒機會交女友，去年2月來月老廟求姻緣後，當晚透過網路就認識了妻子張珍嘉，當時他內心就驚訝的問「真的是月老牽線嗎？」

他說，二人交往1年後，發現妻子個性開朗，和他相當契合，談起曾來月老廟求姻緣一事，二人都很感謝月老牽線，日前參加擲筊比賽，也順利成為12名優勝者之一，因此決定元宵節這天回月老廟還願，結束後2人就要正式登記結婚。

主委曾東本表示，今年農曆新年因為疫情，國內許多寺廟，停辦傳統民俗活動，大福興宮請示月老公，強調做好防疫就可以舉行，從本月10日到25日，來自全台各地，年滿18歲以上單身男女，共1500前來求姻緣、試身手。

總幹事蔡坤章也說，現在結婚年齡愈來愈晚，結婚比例逐年下滑，少子化更成為國安問題，希望未婚男女藉由這項有趣活動，有更多認識、了解彼此的機會，讓月老促成好姻緣。

楊又憲(左二起)帶著妻子張珍嘉今天回月老廟還願，市議員傅大偉、 月老廟總幹事蔡坤章為二人獻上祝福。記者卜敏正／攝影
楊又憲(左二起)帶著妻子張珍嘉今天回月老廟還願，市議員傅大偉、 月老廟總幹事蔡坤章為二人獻上祝福。記者卜敏正／攝影
楊又憲(左二)帶著妻子張珍嘉(左一)今天回月老廟還願，兩人隨後就要去登記結婚。記者卜敏正／攝影
楊又憲(左二)帶著妻子張珍嘉(左一)今天回月老廟還願，兩人隨後就要去登記結婚。記者卜敏正／攝影
來自嘉義縣太保市的王彥力，這次在月老廟連擲12順杯，希望透過月老牽線獲得好姻緣。記者卜敏正／攝影
來自嘉義縣太保市的王彥力，這次在月老廟連擲12順杯，希望透過月老牽線獲得好姻緣。記者卜敏正／攝影

月老 結婚 嘉義

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