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空氣品質又拉警報 雲嘉南一片紅害
今天台灣西半部受微弱北風影響，加上濕度偏高，導致擴散條件明顯轉差，台南上午起空氣品質陸續轉為紅害，市府啟動跨局處應變小組，加強汙染染源稽查，減緩這波空氣汙染。
昨天下午台南空起品質仍出現黃色的普通等級，但入夜後轉為橘色，空氣品質逐漸變差，到了今天清晨，台南及新營測站陸續轉為紅色等級，中午南市已是一片紅害，空氣品質很不好。
環保署依監測資料及氣象局今天10時的氣象資料顯示，今天環境場風速弱，西半部地區易有局部霧，且混合層偏低，水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積；下午起鋒面通過後東北季風增強，竹苗空品區以北空氣品質將稍好轉，位於下風處的高屏空品區擴散條件再轉差。
台南市環保局長謝世傑提醒民眾，秋冬季節期間出門前可先行查看空氣品質（https://airtw.epa.gov.tw），若即時空氣品質達橘警等級以上 (AQI>100)，建議敏感族群需留意，並提前防護及減少戶外活動。
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