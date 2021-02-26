聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義縣太保養雞場設置抗爭 市長：設畜牧專區解決
嘉義縣18鄉鎮市唯一人口成長的縣治太保市，近年養雞場也紛紛申請設置，引發市民疑慮不安，上午發生田尾里新設養雞場抗爭，里長陳憲發不滿里內設雞場，擔心產生禽流感，帶來臭味環境汙染及病菌毒害，帶領30多名里民到雞場預定地抗議，向到場勘查的公所建設課長黃炳榮陳情，拒絕雞場設立。
「反對雞場殘害田尾里、拒絕雞場」，陳憲發帶領里民拿手舉牌及海報抗議，喊口號，反對雞場，陳憲發說，養雞場業者誆稱要做水電、填土，騙周邊農地農民簽同意書，田尾里700多人，屬老化農村，居民大多年邁不識字，沒有足夠資訊了解雞場設立帶來負面影響，受有心人士欺騙簽下同意書。
陳憲發表示，養雞場設置鄰近住宅，將產生臭味、吹散雞毛，嚴重破壞清新的空氣，帶來噪音臭味等環境汙染，產生病菌毒害，他拒絕簽同意書，發動里民連署拒絕養雞場設立。
公所建設課長黃炳榮說，養雞場業者在農地，申請新設4100平方公尺2層樓現代化水濂式雞舍，每層樓2000平方公尺，飼養規模6萬4千隻白肉雞，公所初勘，報縣府複審核發畜牧場執照，全市有40多場養雞場。養雞場業者說，合法申請設置現代化水濂式雞舍。
到場聲援新埤里長徐錦昌說，新埤有10多場養雞場設置，影響生活環境品質；市民代表葉千田表示，代表會通過決議，畜牧場設置要經周邊地主及在地里長同意，送縣府核備。
市長黃榮利說，公所遵照代表會決議及嘉縣府公告實施畜牧場設置管理條例，受理雞場申請，為根本解決不斷發生雞場抗爭，飼養技術已提升為密閉水濂式，建議中央與縣府參照日本畜牧業，在海埔地等適當地點，規畫設置畜牧專區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言