嘉義縣太保養雞場設置抗爭 市長：設畜牧專區解決

嘉義縣18鄉鎮市唯一人口成長的縣治太保市，近年養雞場也紛紛申請設置，引發市民疑慮不安，上午發生田尾里新設養雞場抗爭，里長陳憲發不滿里內設雞場，擔心產生禽流感，帶來臭味環境汙染及病菌毒害，帶領30多名里民到雞場預定地抗議，向到場勘查的公所建設課長黃炳榮陳情，拒絕雞場設立。

「反對雞場殘害田尾里、拒絕雞場」，陳憲發帶領里民拿手舉牌及海報抗議，喊口號，反對雞場，陳憲發說，養雞場業者誆稱要做水電、填土，騙周邊農地農民簽同意書，田尾里700多人，屬老化農村，居民大多年邁不識字，沒有足夠資訊了解雞場設立帶來負面影響，受有心人士欺騙簽下同意書。

陳憲發表示，養雞場設置鄰近住宅，將產生臭味、吹散雞毛，嚴重破壞清新的空氣，帶來噪音臭味等環境汙染，產生病菌毒害，他拒絕簽同意書，發動里民連署拒絕養雞場設立。

公所建設課長黃炳榮說，養雞場業者在農地，申請新設4100平方公尺2層樓現代化水濂式雞舍，每層樓2000平方公尺，飼養規模6萬4千隻白肉雞，公所初勘，報縣府複審核發畜牧場執照，全市有40多場養雞場。養雞場業者說，合法申請設置現代化水濂式雞舍。

到場聲援新埤里長徐錦昌說，新埤有10多場養雞場設置，影響生活環境品質；市民代表葉千田表示，代表會通過決議，畜牧場設置要經周邊地主及在地里長同意，送縣府核備。