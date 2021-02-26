影／台南清潔隊員6件拾金不昧 最多百萬元 市長按讚

台南市環保局5個月來，白河、東區、安定區、北區、歸仁區清潔隊共有6件拾金不昧的溫暖故事，其中1件價值超過百萬。市長黃偉哲今天表揚操守可嘉的8位清潔人員，也一起吃湯圓慶祝元宵節。

黃偉哲表示，拾金不昧是非常可貴的情操，「人在做、天在看、你侵占了不屬於自己的東西，到最後不是司法辦你，就是老天會辦你。」做好事有好報，老天會獎賞；社會愈來愈現實，也愈來愈需要溫暖，拾金不昧就是讓社會更溫暖的事情。

黃偉哲今天於北區清潔隊逐一表揚白河區隊員曾鴻欣、楊佳銘，東區林秀雄、許錦定，安定區隊員王大福，北區隊員莊閔傑、陳建智，歸仁區隊員徐楓茹，並贈送獎金以為鼓勵和嘉許。

環保局長謝世傑說，清潔隊員讓市容光鮮整潔，但工作時根本顧不了自身的衣著外觀，社會上長期以來也疏於關注他們，但隊員們依然認真工作，而且操守良好，為冷漠、現實的社會展現了溫暖與愛。

南市環保局表示，白河區隊員曾鴻欣、楊佳銘，去年10月28日出車收運民眾丟棄的廢家具，搬運過程撿拾到黃金、玉飾、珠寶，市價約百萬元。東區隊員林秀雄、許錦定12月14日清洗街道小廣告拾獲4萬元。