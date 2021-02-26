快訊

截獲檢疫性有害生物！大陸3月1日起暫停台灣鳳梨輸入

101消失霧霾！北市空氣差 教育局：學校戶外課程改室內

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南鹽水蜂炮首度不開放民眾觀看 小鎮不見人山人海

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南鹽水蜂炮下午集中施放不開放民眾觀看，鹽水小鎮顯得不復往日的人山人海。記者吳淑玲／攝影
台南鹽水蜂炮下午集中施放不開放民眾觀看，鹽水小鎮顯得不復往日的人山人海。記者吳淑玲／攝影

今天元宵節，台南鹽水蜂炮晚上6點將在鹽水武廟前登場，百餘年來首次不遶境、「閉門放蜂仔」，計有35座炮城施放，不對外開放遊客觀看、犁炮（蜂），武廟主委翁再進表示下午兩點就開始進行交通管制，除了有工作證的工作人員以及鹽水居民有通行證可以進到紅區管制區，以外其他人都不能進來，但有第四台、網路等7台直播施放實況。呼籲民眾不要擠來。

往年元宵節這個時候鹽水是人山人海萬頭鑽動，今天非常的平靜和寧靜，武廟也只有少數民眾參拜的以及排隊領燈籠的民眾不復往日的元宵節盛況。

鹽水蜂炮原本宣布停辦，因疫情趨緩，加上鹽水不少居民已經提前綁好炮城反彈相當大，又恢復舉辦，但為兼顧防疫與延續傳統民俗不中斷，決議縮小規模集中在鹽水武廟前廣場施放炮城獻神，不開放民眾入場也不遶境。

登記施放的炮城總數有35座，中、小型炮城居多，已經放置在武廟後方的炮城帳篷裡，鹽水蜂炮都是居民或商家自主性發起製造，不是政府也不是廟方出錢，基於對關聖帝君的信仰，廟方表示，折衷的方式集中施放，關聖帝君和先鋒官會出來採炮，所以民俗活動也沒有中斷。

但不遶境也不開放民眾現場觀看放蜂仔，預料熱鬧場況不復以往，鹽水人說雖然沒有往日元宵節的熱鬧但配合政府的政策也是沒有辦法。

新營警分局執行鹽水蜂炮民俗文化活動的交通疏導管制勤務，今天下午2點起至勤務結束止，人車管制區：鹽水區武廟路（和平路至三福路）及北門路（三福路至清湶路），禁止民眾及車輛進入，炮城施放人員憑工作證、公務車輛及緊急消防救護車輛除外。

車輛管制區：鹽水區和平路（三福路至清湶路）以南、三福路（和平路至朝琴路）以東、清湶路（和平路至朝琴路）以西及朝琴路（清湶路至三福路）以北，下午2點起至明天清晨2時止，僅開放公務車輛、緊急消防救護車輛、持炮城施放人員工作證及持通行證居民進入。

進入鹽水區的朝琴路與和平路口、金和路與仁愛路口、忠孝路與月津路口、忠孝路與南太路口、忠孝路與南門路口及忠孝路與信義路口，警方採彈性交通管制路口，用路人應遵守交通號誌及配合警察指揮通行。

台南市民可透過有線電視台南市第三公用頻道收看電視現場直播，全國民眾可透過《臺南TODAY》臉書粉絲專頁，同步觀看鹽水蜂炮施放實況。

台南鹽水蜂炮下午集中施放不開放民眾觀看，鹽水小鎮顯得不復往日的人山人海。記者吳淑玲／攝影
台南鹽水蜂炮下午集中施放不開放民眾觀看，鹽水小鎮顯得不復往日的人山人海。記者吳淑玲／攝影
台南鹽水蜂炮下午集中施放不開放民眾觀看，鹽水小鎮顯得不復往日的人山人海。記者吳淑玲／攝影
台南鹽水蜂炮下午集中施放不開放民眾觀看，鹽水小鎮顯得不復往日的人山人海。記者吳淑玲／攝影
台南鹽水蜂炮下午集中施放不開放民眾觀看，武廟主委翁再進呼籲民眾不要前往。記者吳淑玲／攝影
台南鹽水蜂炮下午集中施放不開放民眾觀看，武廟主委翁再進呼籲民眾不要前往。記者吳淑玲／攝影
台南鹽水蜂炮下午集中施放不開放民眾觀看，預計有35座炮城已準備好。記者吳淑玲／攝影
台南鹽水蜂炮下午集中施放不開放民眾觀看，預計有35座炮城已準備好。記者吳淑玲／攝影
台南鹽水蜂炮下午集中施放不開放民眾觀看，廟方人員請出關聖帝君。記者吳淑玲／攝影
台南鹽水蜂炮下午集中施放不開放民眾觀看，廟方人員請出關聖帝君。記者吳淑玲／攝影
台南鹽水蜂炮因疫情集中施放不開放民眾觀看，武廟後方藝術家創作關聖帝君壓制病毒的公仔。記者吳淑玲／攝影
台南鹽水蜂炮因疫情集中施放不開放民眾觀看，武廟後方藝術家創作關聖帝君壓制病毒的公仔。記者吳淑玲／攝影

鹽水蜂炮 元宵節

延伸閱讀

想脫單？元宵節「黃金4小時」要把握 命理師教3招求姻緣絕技

今年元宵節不乞龜 賴峰偉赴三官殿祈求「零確診」

元宵節12大禁忌 別穿這色條紋衣、剪髮「一年都存不到錢」

首度不開放看直播 鹽水蜂炮明晚集中武廟廣場施放

相關新聞

賴清德到崑濱伯靈堂上香 「台灣頭到尾最受歡迎農夫」

副總統賴清德今天上午九點多到台南後壁菁寮前總統府國策顧問黃崑濱（崑濱伯）靈堂前上香，感念他是「敬天、愛人、勤儉打拼、不向...

影／台南清潔隊員6件拾金不昧 最多百萬元 市長按讚

台南市環保局5個月來，白河、東區、安定區、北區、歸仁區清潔隊共有6件拾金不昧的溫暖故事，其中1件價值超過百萬。市長黃偉哲...

台南鹽水蜂炮首度不開放民眾觀看 小鎮不見人山人海

今天元宵節，台南鹽水蜂炮晚上6點將在鹽水武廟前登場，百餘年來首次不遶境、「閉門放蜂仔」，計有35座炮城施放，不對外開放遊...

影／混元禪師連39年率信眾到台南歸仁 向救命祖師感恩

海內外數十萬信徒的「唯心宗」宗主混元禪師，39年來每逢農曆1月15日，都會排除一切行程，專程到台南市歸仁區看西里為「救命...

抓住春節尾巴出遊 台南228連假3大景點交通管制

今年228連假適逢元宵節，雖因應新冠肺炎建議避免群聚，台南市警局預估連假抓住春節尾巴出遊人潮仍然不少，台南、永康及大灣交...

南市學校社工、心理師 調高薪點

台南市政府為強化高關懷與中輟學生的輔導業務，核定社工師及心理師，每人薪點折算率從124.7元調升至130元，平均每月加薪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。