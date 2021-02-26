台南鹽水蜂炮首度不開放民眾觀看 小鎮不見人山人海

今天元宵節，台南鹽水蜂炮晚上6點將在鹽水武廟前登場，百餘年來首次不遶境、「閉門放蜂仔」，計有35座炮城施放，不對外開放遊客觀看、犁炮（蜂），武廟主委翁再進表示下午兩點就開始進行交通管制，除了有工作證的工作人員以及鹽水居民有通行證可以進到紅區管制區，以外其他人都不能進來，但有第四台、網路等7台直播施放實況。呼籲民眾不要擠來。

往年元宵節這個時候鹽水是人山人海萬頭鑽動，今天非常的平靜和寧靜，武廟也只有少數民眾參拜的以及排隊領燈籠的民眾不復往日的元宵節盛況。

鹽水蜂炮原本宣布停辦，因疫情趨緩，加上鹽水不少居民已經提前綁好炮城反彈相當大，又恢復舉辦，但為兼顧防疫與延續傳統民俗不中斷，決議縮小規模集中在鹽水武廟前廣場施放炮城獻神，不開放民眾入場也不遶境。

登記施放的炮城總數有35座，中、小型炮城居多，已經放置在武廟後方的炮城帳篷裡，鹽水蜂炮都是居民或商家自主性發起製造，不是政府也不是廟方出錢，基於對關聖帝君的信仰，廟方表示，折衷的方式集中施放，關聖帝君和先鋒官會出來採炮，所以民俗活動也沒有中斷。

但不遶境也不開放民眾現場觀看放蜂仔，預料熱鬧場況不復以往，鹽水人說雖然沒有往日元宵節的熱鬧但配合政府的政策也是沒有辦法。

新營警分局執行鹽水蜂炮民俗文化活動的交通疏導管制勤務，今天下午2點起至勤務結束止，人車管制區：鹽水區武廟路（和平路至三福路）及北門路（三福路至清湶路），禁止民眾及車輛進入，炮城施放人員憑工作證、公務車輛及緊急消防救護車輛除外。

車輛管制區：鹽水區和平路（三福路至清湶路）以南、三福路（和平路至朝琴路）以東、清湶路（和平路至朝琴路）以西及朝琴路（清湶路至三福路）以北，下午2點起至明天清晨2時止，僅開放公務車輛、緊急消防救護車輛、持炮城施放人員工作證及持通行證居民進入。

進入鹽水區的朝琴路與和平路口、金和路與仁愛路口、忠孝路與月津路口、忠孝路與南太路口、忠孝路與南門路口及忠孝路與信義路口，警方採彈性交通管制路口，用路人應遵守交通號誌及配合警察指揮通行。