台南清潔隊員拾金不昧百萬珠寶 黃偉哲公開表揚

台南市去年10月以來陸續有多名清潔隊員在清運時發現黃金、飾品及現金，有一人甚至拾獲市價約100萬元的珠寶，都未占為己有，反而交給警方，台南市長黃偉哲今天公開表揚。

黃偉哲今天在台南市政府環保局北區清潔隊表揚拾金不昧的清潔隊員，他表示，清潔隊員不是受社會關注的一群，但若沒有清潔隊員，垃圾沒人收、水溝沒人清，市容一團髒亂，沒有人可以從容自在地生活。

黃偉哲說，更令人欽佩的是，清潔隊員不僅堅守工作崗位，面對巨額遺失物時還能不動心，第一時間送交警方，希望早日物歸原主，操守令人肯定；清潔隊員不僅維護城市清潔，也維護人心，用實際行為讓社會更溫暖。

台南市政府環保局表示，白河區隊員曾鴻欣、楊佳銘去年10月28日出車收運民眾丟棄廢家具，搬運過程中撿拾到黃金、玉飾、珠寶等市價約100萬元。

東區隊員林秀雄、許錦定去年12月24日清潔街頭小廣告時，拾獲新台幣4萬元。安定區隊員王大福今年1月19日整理回收大型家具，在報廢鐵櫃裡發現10多件金飾。

北區隊員莊閔傑今年2月16日隨車收運民眾送上車的資源回收物時，在鍋碗瓢盆中發現6萬餘元。歸仁區徐楓茹2月22日拆除廢彈簧床墊，發現民眾藏於鋼圈中金飾與古早錢幣。北區隊員陳建智2月24日清運公園垃圾包時發現民眾掉落的4000元。

清潔隊員則說，不是自己的物品，再貴重也不能據為己有，更不會心動，這是做人最基本的道理，將心比心，若自己遺失物品，也會希望善心人士物歸原主，他們只是盡自己的本分。