快訊

截獲檢疫性有害生物！大陸3月1日起暫停台灣鳳梨輸入

101消失霧霾！北市空氣差 教育局：學校戶外課程改室內

台南清潔隊員拾金不昧百萬珠寶 黃偉哲公開表揚

中央社 / 台南26日電

台南市去年10月以來陸續有多名清潔隊員在清運時發現黃金、飾品及現金，有一人甚至拾獲市價約100萬元的珠寶，都未占為己有，反而交給警方，台南市長黃偉哲今天公開表揚。

黃偉哲今天在台南市政府環保局北區清潔隊表揚拾金不昧的清潔隊員，他表示，清潔隊員不是受社會關注的一群，但若沒有清潔隊員，垃圾沒人收、水溝沒人清，市容一團髒亂，沒有人可以從容自在地生活。

黃偉哲說，更令人欽佩的是，清潔隊員不僅堅守工作崗位，面對巨額遺失物時還能不動心，第一時間送交警方，希望早日物歸原主，操守令人肯定；清潔隊員不僅維護城市清潔，也維護人心，用實際行為讓社會更溫暖。

台南市政府環保局表示，白河區隊員曾鴻欣、楊佳銘去年10月28日出車收運民眾丟棄廢家具，搬運過程中撿拾到黃金、玉飾、珠寶等市價約100萬元。

東區隊員林秀雄、許錦定去年12月24日清潔街頭小廣告時，拾獲新台幣4萬元。安定區隊員王大福今年1月19日整理回收大型家具，在報廢鐵櫃裡發現10多件金飾。

北區隊員莊閔傑今年2月16日隨車收運民眾送上車的資源回收物時，在鍋碗瓢盆中發現6萬餘元。歸仁區徐楓茹2月22日拆除廢彈簧床墊，發現民眾藏於鋼圈中金飾與古早錢幣。北區隊員陳建智2月24日清運公園垃圾包時發現民眾掉落的4000元。

清潔隊員則說，不是自己的物品，再貴重也不能據為己有，更不會心動，這是做人最基本的道理，將心比心，若自己遺失物品，也會希望善心人士物歸原主，他們只是盡自己的本分。

黃偉哲 珠寶

延伸閱讀

網友虧台南治安差是「現實高譚市」 黃偉哲認了：痛定思痛

台南安平命案嫌犯日前擄人持槍 黃偉哲無奈：竟獲交保

台南月內連三刑案 藍委點名：黃偉哲、徐國勇、陳家欽該道歉！

鹽水蜂炮最新6大管制！武廟呼籲：在家看直播一樣精采

相關新聞

賴清德到崑濱伯靈堂上香 「台灣頭到尾最受歡迎農夫」

副總統賴清德今天上午九點多到台南後壁菁寮前總統府國策顧問黃崑濱（崑濱伯）靈堂前上香，感念他是「敬天、愛人、勤儉打拼、不向...

影／台南清潔隊員6件拾金不昧 最多百萬元 市長按讚

台南市環保局5個月來，白河、東區、安定區、北區、歸仁區清潔隊共有6件拾金不昧的溫暖故事，其中1件價值超過百萬。市長黃偉哲...

台南鹽水蜂炮首度不開放民眾觀看 小鎮不見人山人海

今天元宵節，台南鹽水蜂炮晚上6點將在鹽水武廟前登場，百餘年來首次不遶境、「閉門放蜂仔」，計有35座炮城施放，不對外開放遊...

影／混元禪師連39年率信眾到台南歸仁 向救命祖師感恩

海內外數十萬信徒的「唯心宗」宗主混元禪師，39年來每逢農曆1月15日，都會排除一切行程，專程到台南市歸仁區看西里為「救命...

抓住春節尾巴出遊 台南228連假3大景點交通管制

今年228連假適逢元宵節，雖因應新冠肺炎建議避免群聚，台南市警局預估連假抓住春節尾巴出遊人潮仍然不少，台南、永康及大灣交...

南市學校社工、心理師 調高薪點

台南市政府為強化高關懷與中輟學生的輔導業務，核定社工師及心理師，每人薪點折算率從124.7元調升至130元，平均每月加薪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。