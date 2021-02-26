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影／混元禪師連39年率信眾到台南歸仁 向救命祖師感恩
海內外數十萬信徒的「唯心宗」宗主混元禪師，39年來每逢農曆1月15日，都會排除一切行程，專程到台南市歸仁區看西里為「救命恩人台灣祖師」祝壽追思，今天又南下為祖師爺祝壽，許多信徒也自各地前來祝壽。
混元禪師當年率先預言前總統陳水扁當選，扁就任後禮聘為「國策顧問」，馳名政教界至今。然而許多人不知混元禪師民國71年時罹患腎病命危，輾轉求助在歸仁看西大士殿「修成正果救渡眾生」的楊老文，禪師在大士殿打坐治病後漸康復，創立「唯心宗」弘法各地。
為了感恩，禪師之後每年這一天都到大士殿祝壽追思，虔誠的信徒也跟隨來參拜，地方嘖嘖稱奇；大士殿位在巷弄一般建築，沒有醒目招牌，卻常有各地信徒來朝聖，目前主持人是「台灣祖師」傳人、中華禪修氣功療法協會創會理事長楊武財。
楊武財表示，去年庚子年世局混亂瘟疫橫行，祖師爺與禪師為台灣與地球每一個國家眾生、世界太平祈福，能夠追隨名師求道，大家要珍惜福報，今年大家需要一步一腳印、本著良心打拚，都能獲得諸佛菩薩加持。
混元禪師表示，39年來的時時刻刻受到台灣祖師加持，慈悲引渡護佑庇蔭，讓他走出人生的一條道路，有機會以報身行道，來還願，「我非常感恩」。
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