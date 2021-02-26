快訊

截獲檢疫性有害生物！大陸3月1日起暫停台灣鳳梨輸入

101消失霧霾！北市空氣差 教育局：學校戶外課程改室內

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／混元禪師連39年率信眾到台南歸仁 向救命祖師感恩

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
混元禪師（右）連39年率信眾到台南歸仁大士殿向祖師爺祝壽感恩，左為大士殿主持楊武財。記者周宗禎/攝影
混元禪師（右）連39年率信眾到台南歸仁大士殿向祖師爺祝壽感恩，左為大士殿主持楊武財。記者周宗禎/攝影

海內外數十萬信徒的「唯心宗」宗主混元禪師，39年來每逢農曆1月15日，都會排除一切行程，專程到台南市歸仁區看西里為「救命恩人台灣祖師」祝壽追思，今天又南下為祖師爺祝壽，許多信徒也自各地前來祝壽。

混元禪師當年率先預言前總統陳水扁當選，扁就任後禮聘為「國策顧問」，馳名政教界至今。然而許多人不知混元禪師民國71年時罹患腎病命危，輾轉求助在歸仁看西大士殿「修成正果救渡眾生」的楊老文，禪師在大士殿打坐治病後漸康復，創立「唯心宗」弘法各地。

為了感恩，禪師之後每年這一天都到大士殿祝壽追思，虔誠的信徒也跟隨來參拜，地方嘖嘖稱奇；大士殿位在巷弄一般建築，沒有醒目招牌，卻常有各地信徒來朝聖，目前主持人是「台灣祖師」傳人、中華禪修氣功療法協會創會理事長楊武財。

楊武財表示，去年庚子年世局混亂瘟疫橫行，祖師爺與禪師為台灣與地球每一個國家眾生、世界太平祈福，能夠追隨名師求道，大家要珍惜福報，今年大家需要一步一腳印、本著良心打拚，都能獲得諸佛菩薩加持。

混元禪師表示，39年來的時時刻刻受到台灣祖師加持，慈悲引渡護佑庇蔭，讓他走出人生的一條道路，有機會以報身行道，來還願，「我非常感恩」。

混元禪師（右）連39年率信眾到台南歸仁大士殿向祖師爺祝壽感恩，左為大士殿主持楊武財。記者周宗禎/攝影
混元禪師（右）連39年率信眾到台南歸仁大士殿向祖師爺祝壽感恩，左為大士殿主持楊武財。記者周宗禎/攝影
混元禪師（中）連39年率信眾到台南歸仁向祖師爺祝壽感恩。圖/混元禪師提供
混元禪師（中）連39年率信眾到台南歸仁向祖師爺祝壽感恩。圖/混元禪師提供

建築 恩人 陳水扁

延伸閱讀

桃園龍德宮8天7夜徒步遶境 3月20日晚進香鹿港天后宮

元宵節後到紫南宮呷丁酒 信眾領冷凍包自行加熱吃

配合中興新村防洪工程 南投祖師橋將封橋半年

萬和宫植斗祈福法會 志工合搓60斗甜湯圓分送信眾

相關新聞

賴清德到崑濱伯靈堂上香 「台灣頭到尾最受歡迎農夫」

副總統賴清德今天上午九點多到台南後壁菁寮前總統府國策顧問黃崑濱（崑濱伯）靈堂前上香，感念他是「敬天、愛人、勤儉打拼、不向...

影／台南清潔隊員6件拾金不昧 最多百萬元 市長按讚

台南市環保局5個月來，白河、東區、安定區、北區、歸仁區清潔隊共有6件拾金不昧的溫暖故事，其中1件價值超過百萬。市長黃偉哲...

台南鹽水蜂炮首度不開放民眾觀看 小鎮不見人山人海

今天元宵節，台南鹽水蜂炮晚上6點將在鹽水武廟前登場，百餘年來首次不遶境、「閉門放蜂仔」，計有35座炮城施放，不對外開放遊...

影／混元禪師連39年率信眾到台南歸仁 向救命祖師感恩

海內外數十萬信徒的「唯心宗」宗主混元禪師，39年來每逢農曆1月15日，都會排除一切行程，專程到台南市歸仁區看西里為「救命...

抓住春節尾巴出遊 台南228連假3大景點交通管制

今年228連假適逢元宵節，雖因應新冠肺炎建議避免群聚，台南市警局預估連假抓住春節尾巴出遊人潮仍然不少，台南、永康及大灣交...

南市學校社工、心理師 調高薪點

台南市政府為強化高關懷與中輟學生的輔導業務，核定社工師及心理師，每人薪點折算率從124.7元調升至130元，平均每月加薪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。