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賴清德到崑濱伯靈堂上香 「台灣頭到尾最受歡迎農夫」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
副總統賴清德今天上午到總統府國策顧問黃崑濱靈前上香，並向家屬致意。記者吳淑玲／攝影
副總統賴清德今天上午到總統府國策顧問黃崑濱靈前上香，並向家屬致意。記者吳淑玲／攝影

副總統賴清德今天上午九點多到台南後壁菁寮前總統府國策顧問黃崑濱（崑濱伯）靈堂前上香，感念他是「敬天、愛人、勤儉打拼、不向命運屈服的台灣精神」，並慰問崑濱嬸及家屬。

賴清德說第一時間聽到消息的時候就很難過很捨不得，腦海中一直充滿崑濱伯慈詳面容、豪爽的笑聲，親切的身影，一生勤儉打拚的精神，是從台灣頭到台灣尾受人景仰的農夫。

賴清德回憶他當台南市長的時候，崑濱伯跟著他一起行銷台南，任何活動他都會一起參加，還跟他一起到日本，還一起插秧。他也很愛台灣這塊土地，牽著很多年輕人，而且站在出來遊行站在第一線守護台灣反對併吞。

他說，崑濱伯行銷菁寮、後壁、台南及台灣，他待人接物熱情、親切，又當模特兒和遊客拍照，讓更多人喜歡到菁寮，雖然離開但他一生愛鄉愛土的身影及樸實打拚精神，將會永遠流傳。祝福崑濱伯離苦得樂，安息在這片他深愛的土地上。

副總統賴清德今天上午到總統府國策顧問黃崑濱靈前上香，並向家屬致意。記者吳淑玲／攝影
副總統賴清德今天上午到總統府國策顧問黃崑濱靈前上香，並向家屬致意。記者吳淑玲／攝影
副總統賴清德今天上午到總統府國策顧問黃崑濱靈前上香，並向家屬致意。記者吳淑玲／攝影
副總統賴清德今天上午到總統府國策顧問黃崑濱靈前上香，並向家屬致意。記者吳淑玲／攝影

崑濱伯 賴清德 模特兒

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