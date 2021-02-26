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抓住春節尾巴出遊 台南228連假3大景點交通管制

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市警局規畫交通崗175處、預計動員警力2136人次，彈性運用，視交通狀況，採燈控、常綠、指揮疏導等交通管制措施。記者邵心杰／翻攝
台南市警局規畫交通崗175處、預計動員警力2136人次，彈性運用，視交通狀況，採燈控、常綠、指揮疏導等交通管制措施。記者邵心杰／翻攝

今年228連假適逢元宵節，雖因應新冠肺炎建議避免群聚，台南市警局預估連假抓住春節尾巴出遊人潮仍然不少，台南、永康及大灣交流道規畫替代道路外，因應鹽水蜂炮、白河林初埤木棉花季及安平老街三大景點規畫交通疏導及管制措施，希望民眾能配合，開心出遊。

交大指出，今天下午4時起啟動連續假期交通疏導措施，預期自2月26日至27日上午，為南下返鄉車流交通量湧現，並集中在各交流道匝道周邊道路及主要幹道；2月27日至28日則是連假出遊人潮高峰，收假前2月28日中午至3月1日將出現北上返回工作崗位車潮。

因此，警方規畫交通崗175處、預計動員警力2136人次，彈性運用，視交通狀況，採燈控、常綠、指揮疏導等交通管制措施外，也將與高公局南控中心、公路總局及交通局交控中心等單位合作，針對轄內易壅塞地點，建立路況通報網，視狀況隨時支援交通快暢警力。

另強化路況排除能力，盡速排除交通事故及違規停車，保持道路暢通，且善用2月17日上路的科技執法設備，節省警力運用及加強取締重大交通違規，減少事故發生。

228連假，重要風景區疏導管制作為臚列如下：

1.台南、永康、大灣交流道：規畫替代道路，及彈性延長綠燈秒數。

2.安平老街：周邊道路疏導進離場車流分流，每日12至晚間6時延平街、忠孝街、國勝路、古堡街畫設行人徒步區。

3.鹽水區：蜂炮施放（26日）下午4時起鹽水區武廟路及北門路部份路段，不開放民眾及車輛進入，僅炮城施放人員憑工作證、公務車輛及緊急消防救護車輛通行。另和平路、三福路、清湶路、朝琴路之間部份區域，將進行車輛管制，自26日下午4時起至27日淩晨2時止，管制二輪（含）以上車輛進入

4.白河區：連假期間每日上午8時至晚間6時車輛禁止進入管制點計有南90線林初埤路口、九曲橋、舊台糖鐵道入口(南88線與南89線交叉口)，另假日開放路邊停車路段為南88線及南89線。

228連假期間，台南市警局為因應鹽水蜂炮、白河林初埤木棉花季及安平老街三大景點及出遊人潮，規畫交通疏導及管制措施。記者邵心杰／翻攝
228連假期間，台南市警局為因應鹽水蜂炮、白河林初埤木棉花季及安平老街三大景點及出遊人潮，規畫交通疏導及管制措施。記者邵心杰／翻攝

連假 事故 白河

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