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雲林北港光環境裝置藝術點亮17天 水光交織映襯夜之美

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
2021北港燈會原鄉-時光蘊河活動即日起至3月14日在北港圓環顏思齊紀念碑等5大光環境主題區登場。記者陳苡葳／攝影
2021北港燈會原鄉-時光蘊河活動即日起至3月14日在北港圓環顏思齊紀念碑等5大光環境主題區登場。記者陳苡葳／攝影

台灣花燈原鄉雲林北港燈會今年因疫情取消燈會活動，原五大燈區改為光環境裝置藝術，即日起絢麗登場，點亮北港小鎮。雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞等人戴口罩以簡單隆重儀式為燈會揭幕。張麗善說，「2021北港燈會原鄉-時光蘊河」舉行至3月14日，歡迎大家做好防疫，暢遊花燈原鄉之美、欣賞水光交織的裝置作品，品嘗美味小吃，另燈會期間同步進行限量牛年小提燈贈送活動。

今年以「燈會原鄉在北港」、「開台四百，乘風破浪思路探索」、「時光蘊河」三大主題呈現在地藝術，布置於北港圓環顏思齊紀念碑、水道頭文化園區、老街巷弄、朝天宮、民生路與民主路入口意象等五處光環境。

文化觀光處長陳璧君說，其中，巷弄燈區是北港在地藝師以「牛轉乾坤、天地交泰」為主題，融合文化、宗教、歷史創作出傳統鼓仔燈藝術作品，營造老街璀璨氛圍，遊客穿梭巷弄之間，可隨處發掘在地特色。

陳璧君指出，水道頭的「水」融合燈會原鄉的「光」，由書法家吳季如題字，透過筆墨線條韻味，呈現燈會原鄉時光溯源，傳遞北港傳統技藝靈魂，燙金題字祝福大家「金牛年犇向嶄新2021」。

張麗善提醒遊客，賞燈時別忘做好防疫措施，戴口罩、保持社交距離並勤洗手，也需做好自主健康管理，保護自己和他人。

此外牛年小提燈活動即日起至3月14日每晚6時至7時半限量贈送，遊客分別在水道頭文化園區、老街巷弄、北港顏思齊圓環、朝天宮、入口意象籠光蘊（民生路與民主路）等五處光環境「最少2處」拍照打卡上傳至「慢遊雲林」臉書粉絲專頁，並標籤「#燈會原鄉在北港」，即可至水道頭文化園區服務台兌換1份，每日50份換完為止。

「2021北港燈會原鄉-時光蘊河」呈現水光交織相映之美。圖／雲林縣政府提供
「2021北港燈會原鄉-時光蘊河」呈現水光交織相映之美。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（右九）、副縣長謝淑亞（右八）等人戴上口罩，以簡單隆重儀式為2021北港燈會原鄉-時光蘊河活動揭幕。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右九）、副縣長謝淑亞（右八）等人戴上口罩，以簡單隆重儀式為2021北港燈會原鄉-時光蘊河活動揭幕。記者陳苡葳／攝影
「2021北港燈會原鄉-時光蘊河」呈現水光交織相映之美。圖／雲林縣政府提供
「2021北港燈會原鄉-時光蘊河」呈現水光交織相映之美。圖／雲林縣政府提供
大紅傳統鼓仔燈加上燙金墨寶，喜氣洋洋氛圍也傳遞著北港傳統技藝靈魂。圖／雲林縣政府提供
大紅傳統鼓仔燈加上燙金墨寶，喜氣洋洋氛圍也傳遞著北港傳統技藝靈魂。圖／雲林縣政府提供

燈會 北港 老街

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