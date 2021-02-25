雲林縣府建議農委會解黃鈺惠職 農委會回文這樣說

雲林縣府農業處今天下午在縣府官網發布聲明稿指出虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠多項不作為影響農會運作及危害會員代表權益，並於昨日函請農委會解除其職務，當日農委會回文表示，縣府未依農業法規定，就其違反何條法令、章程或嚴重危害事實詳予調查，要求待舉證後再報農委會准駁；黃鈺惠則回應，「處分要有理由」，希望縣府秉持選務公正精神查明。

虎尾農會會員代表選舉21日如期完成，產生新屆次會員代表當選人，縣農業處排定3月2日召開第19屆會員代表大會，而農會22日上午向縣府發出開會通知，下午即通知因程序未完備、「忘蓋理事長章」所以取消會議，至今日期未確定、尚未召開，農會表示有向農業處解釋原因。

農業處表示，據理事長丁榮義指出，農會未拿開會通知給其簽署及蓋章，且取消開會未徵求他同意，直指農惠違反農會法施行細則第25條規定，未尊重理事會召集會員代表大會之職權，顯見農會內部溝通出現問題，也不該未經報請縣府核備逕自取消會議。

農業處再指，取消開會通知部門為信用部，但負責農會選舉業務為「會務部」，明顯混亂農會體制，導致農會最高權力機構會員代表大會未能順利產生，及會員代表未能議決農會運作重要議案權利，認為黃鈺惠不適任總幹事，依農會法第46條規定函請農委會解除職務。

黃鈺惠回應，農會法第46條中有多項細則，解除職務處分須有法條依據及理由，重申「實為理事長召開理監事資格初審會議未公正主持，且未依參與審查委員及相關人士發言公平處理」，強調並未阻撓會員大會召開，望縣府查明。

而農委會回文指出，「該會未依期程完成選務作業，非總幹事不作為」，實為該會理事長召開會議時未公正主持。