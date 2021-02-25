台江建庄2百年願景3年展啟動 設計未來台江新家園

台南社大台江分校、海尾朝皇宮、小台江等台江NGO團體，倡議台江建庄2百年願景3年展，今年先以台江流域學習催生台灣山海圳國家綠道故事為布展主軸，預計4月揭幕。安慶國小師生今天以走路方式為活動暖身，期待大家一起來設計未來台江新家園。

社大台江分校執行長吳茂成表示，從1823年台江內海陸浮起算，台江就是博物館，為迎接台江建庄2百周年，透過探究先民相放伴，搭寮結社，拓墾興學的台江文明進程，倡議這項活動，將分別以「大廟興學公民運動策展」、「台江十六寮文化展」、「台江流域學習教育展」為主軸，進行公私協力的社群策展討論行動。

今年先以台江流域學習催生台灣山海圳國家綠道故事，在台江文化中心社大公民迴廊展開布展行動，預計大道公生日時揭幕。安慶國小校長鄭秀真鄭秀真與主任蔡文益等人，今天帶領四年級學生，徒步到台江文化中心，搶先參訪正在布展的台江流域故事，為台江建庄2百願景3年展暖場。

吳茂成表示，看到孩子走進台江建庄2百年的文化故事現場，認識公民催生台江文化中心到台江流域學習倡議山海圳國家綠道的故事，令人感動，這也是大廟興學推動「在地學習、學習在地」的目的。也歡迎各校師生預約參觀，並加入從台江走到玉山國家公園的山海圳綠道運動，透過討論、學習，共同設計未來台江新家園風貌。