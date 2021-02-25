公所推「府城百年愛的足跡」繪本 揭長老教會歷史記憶

台南市中西區公所以「與神同行2.0」的社造計畫，推出「府城百年愛的足跡」繪本，由文史專家王子碩、繪師青葉唯合作，揭開長老教會宣教師百年來在台南教育、醫療、現代化及文化各方面無私奉獻的歷史記憶。

市長黃偉哲指出，台南中西區是英國長老教會在台灣發源的根據地，宣教師留下無數令人感動的故事，例如，馬雅各創辦全台第一間現代化西醫院，也就是新樓醫院前身，巴克禮創辦台南神學院，甘為霖推廣盲人教育，這些都是城市發展的溫暖脈絡，也是重要的歷史記憶。

「府城百年愛的足跡」是中西區公所年度重要出版書籍，以長命百歲的貓咪嚕嚕跟台南小男孩阿寶為主角，從他們的純真視角與互動對話中帶出西方宣教師為台南府城努力奉獻的故事。王子碩說，長老教會宣教師在台南各地留下的作為，深深影響在地發展，讀者可跟著書中貓咪和孩子的腳步回顧這些溫暖的人事物。

中西區長蕭泰華表示，該書將分送各區公共圖書館典藏供民眾借閱，也會在聚珍台灣實體店面和網站通路開賣，期盼民眾可打破宗教藩籬，關心生長的土地；這本書也設計了適合國小學童的「小博士學習單」，吸引小朋友在答題中對「府城百年愛的足跡」故事能更深入的認識。