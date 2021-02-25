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7旬伯扛電鏈鋸穿梭社區出任務 維護市容幫公部門省錢

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
黃政吉（左一）和街坊鄰居感情緊密，大家常在黃的號召下到社區出任務、維護市容。記者陳苡葳／攝影
黃政吉（左一）和街坊鄰居感情緊密，大家常在黃的號召下到社區出任務、維護市容。記者陳苡葳／攝影

雲林斗六市民黃政吉年過7旬仍退而不休，發揮電信架空線路專業，自發修剪咬狗社區裡的路樹，10多名街坊鄰居也深受其影響，組成老中青組合的「百歲志工隊」常一起熱血衝第一線維護路樹與整理環境。斗六市長林聖爵說，公所每年維管經費約360萬元，黃政吉的熱心讓公帑一年少了約20萬元維護費，相當感動市民用行動愛護市容。

只有國小畢業的黃政吉，原不識字，第一次應考電信局電工原理考試「吃鴨蛋」，後到虎尾大成商工讀補校認字，二度考試突飛猛進考到97分，開啟42年架空電線助理工程師職涯，2010年65歲才屆齡退休。

不過黃政吉並未因此停下生活步調，「我不希望身體壞掉」黃笑著說，自己是停不下來的人，且深信活到老就要動到老才健康，因此看到住家附近雜草叢生，或路樹生長過度影響市容及安全，都會忍不住拿鐮刀、電鏈鋸整理一番。

戴上工程帽，身手矯健在工程車上爬上爬下，黃政吉就像50歲的中年大叔，讓人一點也看不出年紀，熱血又熱心的他，也曾是咬狗社區協會發起人及老人會會長，「現在無職一身輕」黃說，他和10多個住戶每天聚在一起泡茶、喝咖啡聊天，大家笑稱是「咖啡班」，而他就是班長。

年齡加總起來超過200歲的咖啡班，除了喝咖啡、聊是非，最重要的就是每天在黃政吉號召下，到街上出任務，整理環境、維護市容，樣樣難不倒每個人。黃政吉說，這些都是無償工作，大家做得很開心，有需要都可提出，原則是「不能只借工具，要連人也一起借」，讓專業的來。

林聖爵說，公所單維護管理相關年度預算就超過300萬元，維護市容除靠各里認養，由環保志工安排時間打掃外，在黃政吉自發性站出來，率領一隊專業人馬為社區除草、修樹後，一年下來也幫公所省下數十萬元經費，不過仍呼籲民眾平時就可自主整理住家周邊環境，待專業人士進場維護時，也相對較有安全保障。

77歲黃政吉自中華電信助理工程師退休，常穿著工作制服穿梭在社區裡除草、修樹，制服上的員工編號現也已改制，黃笑說這是獨一無二的印記。記者陳苡葳／攝影
77歲黃政吉自中華電信助理工程師退休，常穿著工作制服穿梭在社區裡除草、修樹，制服上的員工編號現也已改制，黃笑說這是獨一無二的印記。記者陳苡葳／攝影
黃政吉和10多個住戶每天聚在一起泡茶、喝咖啡聊天，大家笑稱是「咖啡班」，班員常跟在黃身後到社區出任務。記者陳苡葳／攝影
黃政吉和10多個住戶每天聚在一起泡茶、喝咖啡聊天，大家笑稱是「咖啡班」，班員常跟在黃身後到社區出任務。記者陳苡葳／攝影
戴上工程帽，身手矯健在工程車上爬上爬下，黃政吉就像50歲的中年大叔，讓人一點也看不出已有77歲。記者陳苡葳／攝影
戴上工程帽，身手矯健在工程車上爬上爬下，黃政吉就像50歲的中年大叔，讓人一點也看不出已有77歲。記者陳苡葳／攝影

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