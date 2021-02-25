快訊

獨／疑涉炒股風波 台蠟董座遭調查局約談

中職／悍將自行培訓江少慶 可望成為選秀狀元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

228連假春遊踏青 故宮南院春暖花開舉辦野餐音樂會

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
故宮南院園區近日除重植波波草及草皮外，步道兩側搭配時令撒植波斯菊等花卉，放眼一片春意。圖／故宮南院提供
故宮南院園區近日除重植波波草及草皮外，步道兩側搭配時令撒植波斯菊等花卉，放眼一片春意。圖／故宮南院提供

春暖花開，最適宜戶外遊賞！故宮南院園區草皮養護完成，自周六27日起全面開放，228連假在園區透南風廣場舉辦戶外音樂會及胖卡市集，IG打卡標註南院帳號送限量點心並可參加抽獎，歡迎民眾來南院踏青野餐，享受難得假期。

故宮南院表示，透南風廣場親子遊憩區的紅魔毯大型溜滑梯、飛白泉戲水池及白螺沙灣沙坑等設施一直廣受歡迎，27、28及3月1日三天上午10點30分起，邀請10攤以上的胖卡提供攤車美食，下午2點30分至4點由聲蘊室內樂集、雲林愛樂室內合唱團及五八樂團演出，現場來賓於IG發佈野餐照片並標記南院帳號（@npm_south）可兌換小點心，每日250份換完為止，另可參加「南院野餐墊」抽獎。

故宮南院園區近日除重植波波草及草皮外，步道兩側搭配時令撒植波斯菊等花卉，放眼一片春意，博物館區迎賓大道右側綠地及環湖步道間種植緬梔（雞蛋花）、羅望子等樹種展現南台灣風情。

28日上、下午與荒野保護協會合作，針對成人及親子觀眾舉辦「園區生態導覽」及「樹：從信仰到科學工作坊」，由南院「樹：從信仰到抒情」特展策展人，荒野保護協會種子推廣講師周明煌、吳金治等，深入帶導解說展覽及園區植物生態，報名請洽南院官網。

另，故宮南院與鄰近的台糖蒜頭糖廠蔗埕園區合作，提供春遊限定優惠，5月30日前故宮南院門票搭配蒜頭糖廠五分車乘車券只要180元，五分車假日上午9點至 下午4點，提供機動加開服務，購票及詳情洽https://reurl.cc/ra69nZ 或05-3620777。

故宮南院園區近日除重植波波草及草皮外，步道兩側搭配時令撒植波斯菊等花卉，放眼一片春意。圖／故宮南院提供
故宮南院園區近日除重植波波草及草皮外，步道兩側搭配時令撒植波斯菊等花卉，放眼一片春意。圖／故宮南院提供

故宮南院 野餐 親子

延伸閱讀

228連假春遊虎頭埤 每日前50名入園遊客贈小禮物

連假感受日本味 愛買量販推限定草莓甜點、熊本草莓

228連假 增開高鐵左營到台東轉運站路線

連假看微縮展 玉山銀行e.Fingo會員享優惠

相關新聞

228連假春遊踏青 故宮南院春暖花開舉辦野餐音樂會

春暖花開，最適宜戶外遊賞！故宮南院園區草皮養護完成，自周六27日起全面開放，228連假在園區透南風廣場舉辦戶外音樂會及胖...

嘉義縣府團隊人事異動 新聞行銷處長請辭社會局長接任

過年後，嘉義縣長翁章梁小內閣人事異動，去年3月2日上任的新聞行銷處長劉孋瑩因家庭因素請辭，28日生效，差2天任期滿1年，...

嘉市府收購荔枝椿象卵葉片每片5元 還要放天敵蜂2萬隻

荔枝椿象每年中旬侵襲中南部果園，產卵最密集期為3到4月，嘉義市政府防治荔枝椿象，3月起將在東區盧厝分批釋放荔枝椿象天敵平...

228連假春遊虎頭埤 每日前50名入園遊客贈小禮物

228連假春遊虎頭埤，台南市虎頭埤風管所邀請民眾來露營，每帳贈一張腳踏船六折優惠券，讓露營的遊客可以優惠價體驗踩船欣賞湖...

南市調高學校心理師、社工薪點 每月增兩千元

校園重大事件與輔導議題近來備受關注，台南市政府為強化高關懷與中輟學生的輔導業務，從今年元月起已核定社工師及心理師，每人薪...

長城同濟會送開學大禮包 雲林弱勢童樂逛書局買文具

開學前買文具是許多家庭親子的日常生活，但弱勢學童往往因家境貧困，無法感受逛書局、買新文具的喜悅，雲林縣長城國際同濟會因此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。