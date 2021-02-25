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228連假春遊踏青 故宮南院春暖花開舉辦野餐音樂會
春暖花開，最適宜戶外遊賞！故宮南院園區草皮養護完成，自周六27日起全面開放，228連假在園區透南風廣場舉辦戶外音樂會及胖卡市集，IG打卡標註南院帳號送限量點心並可參加抽獎，歡迎民眾來南院踏青野餐，享受難得假期。
故宮南院表示，透南風廣場親子遊憩區的紅魔毯大型溜滑梯、飛白泉戲水池及白螺沙灣沙坑等設施一直廣受歡迎，27、28及3月1日三天上午10點30分起，邀請10攤以上的胖卡提供攤車美食，下午2點30分至4點由聲蘊室內樂集、雲林愛樂室內合唱團及五八樂團演出，現場來賓於IG發佈野餐照片並標記南院帳號（@npm_south）可兌換小點心，每日250份換完為止，另可參加「南院野餐墊」抽獎。
故宮南院園區近日除重植波波草及草皮外，步道兩側搭配時令撒植波斯菊等花卉，放眼一片春意，博物館區迎賓大道右側綠地及環湖步道間種植緬梔（雞蛋花）、羅望子等樹種展現南台灣風情。
28日上、下午與荒野保護協會合作，針對成人及親子觀眾舉辦「園區生態導覽」及「樹：從信仰到科學工作坊」，由南院「樹：從信仰到抒情」特展策展人，荒野保護協會種子推廣講師周明煌、吳金治等，深入帶導解說展覽及園區植物生態，報名請洽南院官網。
另，故宮南院與鄰近的台糖蒜頭糖廠蔗埕園區合作，提供春遊限定優惠，5月30日前故宮南院門票搭配蒜頭糖廠五分車乘車券只要180元，五分車假日上午9點至 下午4點，提供機動加開服務，購票及詳情洽https://reurl.cc/ra69nZ 或05-3620777。
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