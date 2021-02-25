嘉義縣府團隊人事異動 新聞行銷處長請辭社會局長接任

過年後，嘉義縣長翁章梁小內閣人事異動，去年3月2日上任的新聞行銷處長劉孋瑩因家庭因素請辭，28日生效，差2天任期滿1年，處長一職由社會局長蕭英成接任，社會局由副局長張翠瑤暫時代理。

翁章梁就任2年多，新聞行銷處長2人離職，加上過年前，第2位教育處長陳添丁請辭，之前衛生局長、社會局長異動，縣府團隊人事異動頻繁。

原新聞行銷處長劉孋瑩因為家庭因素返回台北照顧家人，翁章梁表示，很感謝劉孋瑩這一年來的辛勞，這一年來她為了照顧家中的長輩，每週末往返台北跟嘉義，非常不容易，他自己當年放棄其他地方的工作返回嘉義，也是為了照顧爸媽，因此完全可以體會劉孋瑩的心情跟為難，即便很捨不得，還是勉強同意。

對於即將接任的新任新聞處長，翁章梁有很高的期待，他表示，蕭英成是優秀的嘉義子弟，過去在社會局長任內表現優異，曾經擔任鴻海永齡慈善基金會副執行長的他，對於新聞媒體與公關行銷的工作非常熟悉，嘉義縣未來有許多重要的政策要執行，都需要新聞行銷處做媒體行銷與推廣，相信蕭英成一定可以不負眾望。