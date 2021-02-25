嘉市府收購荔枝椿象卵葉片每片5元 還要放天敵蜂2萬隻

荔枝椿象每年中旬侵襲中南部果園，產卵最密集期為3到4月，嘉義市政府防治荔枝椿象，3月起將在東區盧厝分批釋放荔枝椿象天敵平腹小蜂2萬隻，減低荔枝椿象密度，另3月4日至5月31日收購荔枝椿象卵片，每葉片至少要有10顆蟲卵、每片5元收購，達目標4000片後截止收購。

嘉義市政府建設處表示，荔枝椿象除會造成荔枝及龍眼減產以外，還會噴發防禦性臭液，造成皮膚灼傷或潰爛，為配合嘉南區域荔枝椿象化學共同防治期程，自2月17日至4月2日，非農業區之範圍，已請各權責單位加強防治工作。

市府去年進行生物 （平腹小蜂）及化學農藥等2項防治方式，還首度辦理物理防治（卵片收購），三管齊下整體荔枝椿象防治成效良好，今年度將持續辦理。