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嘉市府收購荔枝椿象卵葉片每片5元 還要放天敵蜂2萬隻

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市府去年首度辦理荔枝椿象物理防治（卵片收購）成效良好，今年度將持續辦理。圖／嘉義市政府提供
嘉義市府去年首度辦理荔枝椿象物理防治（卵片收購）成效良好，今年度將持續辦理。圖／嘉義市政府提供

荔枝椿象每年中旬侵襲中南部果園，產卵最密集期為3到4月，嘉義市政府防治荔枝椿象，3月起將在東區盧厝分批釋放荔枝椿象天敵平腹小蜂2萬隻，減低荔枝椿象密度，另3月4日至5月31日收購荔枝椿象卵片，每葉片至少要有10顆蟲卵、每片5元收購，達目標4000片後截止收購。

嘉義市政府建設處表示，荔枝椿象除會造成荔枝及龍眼減產以外，還會噴發防禦性臭液，造成皮膚灼傷或潰爛，為配合嘉南區域荔枝椿象化學共同防治期程，自2月17日至4月2日，非農業區之範圍，已請各權責單位加強防治工作。

市府去年進行生物 （平腹小蜂）及化學農藥等2項防治方式，還首度辦理物理防治（卵片收購），三管齊下整體荔枝椿象防治成效良好，今年度將持續辦理。

本次收購荔枝椿象卵片，凡設籍在嘉義市民眾，每週一、四上午9時至中午12時，可至公所繳交卵片，收購價1片5元，市府同時提醒民眾，摘取荔枝椿象卵片時，應作好自身防護，請著手套、口罩、眼鏡或護目鏡、帽子及長袖衣物，避免遭到荔枝椿象防禦性臭液灼傷，若不慎沾染其分泌物，應儘速沖水及就醫。

嘉義市荔枝椿象卵片收購計畫。圖／嘉義市政府提供
嘉義市荔枝椿象卵片收購計畫。圖／嘉義市政府提供

荔枝椿象 嘉義 口罩

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