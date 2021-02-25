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228連假春遊虎頭埤 每日前50名入園遊客贈小禮物

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市虎頭埤風景區228連假推出優惠。記者吳淑玲／攝影
台南市虎頭埤風景區228連假推出優惠。記者吳淑玲／攝影

228連假春遊虎頭埤，台南市虎頭埤風管所邀請民眾來露營，每帳贈一張腳踏船六折優惠券，讓露營的遊客可以優惠價體驗踩船欣賞湖面風光。228連假期間每天8點30分起，前50名憑全票發票另贈限量小禮物一份。

觀旅局長郭貞慧表示，為迎接228連續假期及防疫需求，連假期間仍採非聚眾性的演出活動為主，每天兩場街頭藝人音樂演出，湖畔樂音繚繞，與民眾共度假期。

除此之外，連假期間園區內設有小農攤位，由當地特色攤商共同行銷在地產品，並配合防疫需求，以無試吃、伴手禮為主便於遊客可攜回與家人分享。

為加強防疫，虎頭埤風景區請遊客入園佩戴口罩，並配合入園實聯制作業、保持社交安全距離及入園量測體溫(逾37度禁止入園)，有發燒或疑似COVID-19症狀者不得入場。

園區提供酒精供遊客消毒，並加強園區相關消毒作業。園區進行入園總量管制，人流監控逾3900人即管制一出一進，共同為防疫作努力。園區內外共提供停車位800格，公共運輸方面大台南公車綠13公車每日雙向往返共16班，讓大家連假期間也能走向戶外安心出遊。

連假 虎頭埤 露營

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