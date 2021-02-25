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南市調高學校心理師、社工薪點 每月增兩千元
校園重大事件與輔導議題近來備受關注，台南市政府為強化高關懷與中輟學生的輔導業務，從今年元月起已核定社工師及心理師，每人薪點折算率從124.7元調升至130元，每人平均每月加薪約2千元。
市長黃偉哲表示，友善校園學習環境、引導學生良善的品德是教育首務，對於高關懷、中輟或中離、行為偏差學生的輔導，除仰賴班級導師、專輔教師的積極介入外，也要有專業社工師與心理師的輔導支持。市府為肯定學校社工師與心理師的辛勞，即使財政不寬裕，仍適度調高薪點，以激勵務士氣。
教育局長鄭新輝表示，台南市學生輔導諮商中心，目前任用40名社工師與心理師位，分區支援全市279校，提供到校服務、電話諮詢、員工心理諮商及巡迴輔導支持等業務。由於全市小型學校近一半，許多偏鄉小校的個案學生也需要專業輔導人力巡迴支援，工作負擔大、流動性高，為此逐年增加專業社工師與心理師人力，並以共享經濟的概念，分區建構支持系統，希望透過這次調薪，穩定支援偏鄉的專業輔導人力。
主任秘書楊智雄表示，除此外，每年也都可晉級，最高月薪到5萬5千元，若成為督導，起薪4萬2千多，最高到6萬1千多元。
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