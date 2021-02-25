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長城同濟會送開學大禮包 雲林弱勢童樂逛書局買文具
開學前買文具是許多家庭親子的日常生活，但弱勢學童往往因家境貧困，無法感受逛書局、買新文具的喜悅，雲林縣長城國際同濟會因此在每學年度學校開學之際，帶弱勢學童到書局採買必需品，此次贊助斗六、古坑、莿桐及斗南等小學共196位學童到斗六雲院書城採購文具及圖書，每人可使用500元禮券，書局另再打折，「買好買滿」備足所需。
長城國際同濟會會長林韋仲說，「工欲善其事，必先利其器」這場公益活動今年度邁入第11年，每學年度約籌措20萬元經費，並在上、下學期開學之時釋出名額，由有需求的小學提供受助名單，讓孩子不用為欠缺的文具或圖書煩憂而分了心。
林韋仲表示，今年獲贈學校包括斗六市梅林、溪洲、久安、鎮東、石榴、溝壩、林頭、保長、公誠，莿桐鄉六合、大美、育仁，古坑鄉永光、興昌、新光、棋山、水碓、桂林，斗南鎮重光等19所國小學童及雲林縣社會關懷協會夜光天使班，大家在老師及家長陪同下開心挑選文具和書籍。
雲院書城創辦人王源良響應活動，加碼打7折優惠給學童，等同每位學童可買到700元，讓每個人藉機會一次補足欠缺的文具用品或圖書，另外再贈小禮物，誠意十足的「開學大禮包」讓學童們開心地手舞足蹈。
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