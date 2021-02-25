快訊

獨／疑涉炒股風波 台蠟董座遭調查局約談

中職／悍將自行培訓江少慶 可望成為選秀狀元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

番路鄉農會總幹事遴選大爆冷 3次公告無人登記創紀錄

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
番路鄉農會總幹事遴選，縣府3次公告都無人登記，縣府依法將再辦理第4次登記，農會內部共識，將由代理總幹事盧淑惠繼續代理，此舉創嘉義縣農會選舉史紀錄。圖／盧淑惠提供
番路鄉農會總幹事遴選，縣府3次公告都無人登記，縣府依法將再辦理第4次登記，農會內部共識，將由代理總幹事盧淑惠繼續代理，此舉創嘉義縣農會選舉史紀錄。圖／盧淑惠提供

嘉義縣17個鄉鎮市農會會員代表選舉落幕，在朝綠營大獲全勝，下月舉行理監事改選，遴選總幹事，16位總幹事可望順利連任，其中番路鄉農會總幹事遴選，縣府3次公告都無人登記，縣府依法將再辦理第4次登記，地方綠營及農會內部共識，將由代理總幹事盧淑惠繼續代理，此舉創嘉義縣農會選舉史紀錄。

番路農會選出37席會員代表，3月5將選出9位新理事及3位監事，理監事各只有9、4人登記，無選戰，番路是議長張明達故鄉，公所及農會綠營長期掌控，農會總幹事李啟三去年退休，綠營內部協調，希望鄉長林清根轉換跑道接總幹事，林沒意願，最後達成由盧淑惠代理總幹事共識。

由於盧淑惠逾55歲，無登記候聘總幹事資格，因此農會內部共識由盧淑惠繼續代理，針對縣府三次公告總幹事遴選，無人登記，盧淑惠說，「我專注工作，沒想那麼多」。

由於總幹事三次公告無人登記，創嘉縣農會選舉首例，農業處農輔科說，依農會法將辦理第4次總幹事遴選候選人登記，依農會法施行細則，總幹事聘任任期未能產生時，主管機關應重新辦理候聘人登記公告。總幹事任期屆滿或出缺時, 應就農會員工歸級表由副總幹享、主任秘書 (秘書)、會務部門主管順序暫行代理，代理期間至新任總幹事依法聘任或遴選合格人員依法派代時為止。

嘉義

延伸閱讀

雲林檢警調查農會賄選 虎尾6會代候選人疑用現金行賄

一個勝選各自表述 後壁農會選情渾沌

改選派系激戰 不少農會恐變天

投票率逾9成 台南下營農會選舉強力動員結果恐翻盤

相關新聞

228連假春遊踏青 故宮南院春暖花開舉辦野餐音樂會

春暖花開，最適宜戶外遊賞！故宮南院園區草皮養護完成，自周六27日起全面開放，228連假在園區透南風廣場舉辦戶外音樂會及胖...

嘉義縣府團隊人事異動 新聞行銷處長請辭社會局長接任

過年後，嘉義縣長翁章梁小內閣人事異動，去年3月2日上任的新聞行銷處長劉孋瑩因家庭因素請辭，28日生效，差2天任期滿1年，...

嘉市府收購荔枝椿象卵葉片每片5元 還要放天敵蜂2萬隻

荔枝椿象每年中旬侵襲中南部果園，產卵最密集期為3到4月，嘉義市政府防治荔枝椿象，3月起將在東區盧厝分批釋放荔枝椿象天敵平...

228連假春遊虎頭埤 每日前50名入園遊客贈小禮物

228連假春遊虎頭埤，台南市虎頭埤風管所邀請民眾來露營，每帳贈一張腳踏船六折優惠券，讓露營的遊客可以優惠價體驗踩船欣賞湖...

南市調高學校心理師、社工薪點 每月增兩千元

校園重大事件與輔導議題近來備受關注，台南市政府為強化高關懷與中輟學生的輔導業務，從今年元月起已核定社工師及心理師，每人薪...

長城同濟會送開學大禮包 雲林弱勢童樂逛書局買文具

開學前買文具是許多家庭親子的日常生活，但弱勢學童往往因家境貧困，無法感受逛書局、買新文具的喜悅，雲林縣長城國際同濟會因此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。