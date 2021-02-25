番路鄉農會總幹事遴選大爆冷 3次公告無人登記創紀錄

嘉義縣17個鄉鎮市農會會員代表選舉落幕，在朝綠營大獲全勝，下月舉行理監事改選，遴選總幹事，16位總幹事可望順利連任，其中番路鄉農會總幹事遴選，縣府3次公告都無人登記，縣府依法將再辦理第4次登記，地方綠營及農會內部共識，將由代理總幹事盧淑惠繼續代理，此舉創嘉義縣農會選舉史紀錄。

番路農會選出37席會員代表，3月5將選出9位新理事及3位監事，理監事各只有9、4人登記，無選戰，番路是議長張明達故鄉，公所及農會綠營長期掌控，農會總幹事李啟三去年退休，綠營內部協調，希望鄉長林清根轉換跑道接總幹事，林沒意願，最後達成由盧淑惠代理總幹事共識。

由於盧淑惠逾55歲，無登記候聘總幹事資格，因此農會內部共識由盧淑惠繼續代理，針對縣府三次公告總幹事遴選，無人登記，盧淑惠說，「我專注工作，沒想那麼多」。

由於總幹事三次公告無人登記，創嘉縣農會選舉首例，農業處農輔科說，依農會法將辦理第4次總幹事遴選候選人登記，依農會法施行細則，總幹事聘任任期未能產生時，主管機關應重新辦理候聘人登記公告。總幹事任期屆滿或出缺時, 應就農會員工歸級表由副總幹享、主任秘書 (秘書)、會務部門主管順序暫行代理，代理期間至新任總幹事依法聘任或遴選合格人員依法派代時為止。