台灣燈會副燈「犢站金榜」 元宵台南北門首度亮相

2021台灣燈會副燈「犢站金榜」及「懷舊時光燈區」燈藝作品，2月26日起至3月7日每晚6時至9時，於雲嘉南濱海國家風景區北門遊客中心前廣場大草坪展出。

雲嘉南風管處說，副燈犢站金榜以牛年形象身穿古代狀元服，為各行業考生、學子獻上祝福吉祥意涵；懷舊時光燈區有6件燈藝作品、2組造景意象以及光環境氛圍佈置，漫步懷舊時光燈區，可見5、60年代兒時童玩打陀螺、玩彈弓、控窯、三輪車攤販、全家年節出遊逛城鎮等燈藝作品。

還有擲包粽活動，民眾可在2月27、28日及3月6、7日周末，分別於10點、下午3點、下午5點、下午6點半，至北門遊客中心前搏杯，擲得兩個相同功名可獲得手鍊，數量有限送完即止。

另外，北門遊客中心有贈送小提燈「活力牛」活動，2月25日至3月7日，每日上午9時至下午5時，與副燈「犢站金榜」拍照、打卡上傳FB或IG，至台南北門遊客中心櫃檯出示手機畫面，確認後即可領取小提燈，每日限量500份發送，每人限領1份，送完為止。

將軍也有馬沙溝「綠汕帆影」新春地景燈會，3月1日落幕，遊客可在228連假來看美麗花燈及新春地景，李聖宮牌樓至廟前還有長300公尺四季風情藝術燈海。

配合北門將軍燈區活動及遊客需求，台灣好行西濱快線2月27、28日、3月1日連假3天加開班次，去程（起點站為新營客運）分別為15:30、16:30、17:30、18：30，返程（終點站為台灣鹽博物館）分別為17:40、18:40、19:40、20:40，滿足遊客搭乘需求。

另外也可搭乘大台南公車藍2線佳里-南鯤鯓線請於北門區公所站下車，佳里站最晚發車時間為下午10時或是棕1線新營-北門請於北門區公所站下車，新營站最晚發車時間為下午5時50分，詳細資訊請至大台南公車官網查詢https://reurl.cc/v560lA