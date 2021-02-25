影／聯電捐贈慈濟醫院消毒機器人 望拋磚引玉做愛心

聯華電子捐贈大林慈濟醫院兩台紫外線消毒機器人，而消毒機製造商MEDILAND鼎眾受聯電善心感召，決定加碼一台，由慈濟醫院院長賴寧生代表受贈，賴表示此舉將大幅提升醫護人員料敘，並允諾固守防疫第一線，提供雲嘉民眾安全無虞的醫療服務。

聯電人資長陳進雙代表董事長洪嘉聰出席捐贈，他表示，從去年疫情爆發開始，聯電即在第一時間伸出援手，率先捐贈紫外線消毒機器人予臺北慈濟醫院，有鑑於南部醫療資源較匱乏，此次願意再捐贈二台紫外線消毒機器人予大林慈濟醫院。

透過醫療級高階滅菌設備，實質提升院內防護等級，陳進雙希望在聯電拋磚引玉下，企業能產生「正能量的漣漪效應」，共同守護家園及民眾健康，讓愛的漣漪從北到南持續擴散。

鼎眾公司董事江欣惠長年身兼慈濟醫院醫療顧問，今天上午出席捐贈儀式時表示，從疫情爆發至今，聯電已捐出近10部之消毒機器人給各界醫院，鼎眾為醫療設備商責無旁貸，應當共同響應捐贈。

這次更是感受到由醫院、大企業及醫療製造商共同發心立願的聯合力量，證嚴上人說「願有多大，力量就有多大。」相信這股力量不僅能為台灣醫療防護網盡一份心力，亦是企業聯手推廣社會公益的最佳實踐。

鼎眾公司產品經理謝祥元表示，此次捐贈的新型設備，讓紫外線滅菌光能更貼近環境中常接觸表面，快速並有效抑制微生物的生長，可適用於醫院加護病房、隔離病房、急診室、篩檢站、手術室等高風險區域，且僅需5至15分鐘即可完成消毒流程，比傳統紫外線消毒方式動輒2至8小時更有效率。