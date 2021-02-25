落實勞動安全衛生由嘉做起 立委體驗高空墜落跌四腳朝天

嘉義縣政府新成立勞青處，為改善勞工職場安全衛生，上午由縣長翁章梁與勞動部職業安全衛生署長鄒子廉，共同主持縣內第5個「達和環保」安衛家族成立，共同簽署安全衛生公約，降低勞工就業環境職災發生。

嘉縣5個安衛家族:嘉酒安衛家族、天珩機械安衛家族、慈濟安衛家族、羅門哈斯安衛家族，以及今天成立的達和環保安衛家族，家族成員涵蓋金屬、化工、食品、鋼鐵業等，未來會持續成立不同領域家族，落實職業安全政策。

安衛家族核心企業扮演指導、督促，作家族中模範標準角色，透過職安署南區中心協助，由專家學者到廠輔導改善工作環境，保護產業鏈中工作者勞動權益，安排集合訓練，強化工安觀念及相互協助功能，達永續經營、建構安全職場和降低職業災害發生願景，為勞工打造「安穩的工作」、「安心的職場」及「安全的勞動環境」。

針對媒體提問非六都縣市政府，無勞動安全衛生檢查權問題，鄒子廉說，勞檢涉及人力及職業專業複雜多元，縣市雖無勞檢權，但職安署各區職安中心協同縣市府處理職安，辦理後續補償等，是否要修法賦予勞檢權，可以討論。

會中邀請歷年家族成員展示工作環境改善成果，展示最新安全防護器具，以及VR(虛擬實境)高空作業場景，強化勞工建立安全認知及改善不安全行為。 翁章梁和多位民代在廠商協助下，戴上VR，實際操作用來訓練職場安全的虛擬實境高空作業場景SOP規範，並穿上吊掛救援裝備，以及防止吸入有毒氣體的安全防護衣，體驗各式作業環境下的操作工具。