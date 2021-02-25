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台南水道博物館攝影徵集 遊客創意美照多

中央社 / 台南25日電

台南市山上花園水道博物館開幕1年多來，因環境優美吸引不少遊客前往遊憩拍照，館方在臉書粉專舉辦水道攝影趣活動讓民眾投稿，將於3月開放網友票選，並準備限量小禮相贈。

台南市政府文化局長葉澤山今天表示，山上花園水道博物館擁有工業風的百年建築，還有成蔭綠林，如茵草地，2019年10月開園以後，陸續增添藝術沙坑、八田水池，以及四時規劃的草花，造型特殊的電動遊園車，還有全國唯一的寵物園區，至今吸引超過90萬人次遊客。

葉澤山表示，許多遊客會在臉書粉專、IG等社群媒體上分享美照，因此館方策辦趣味攝影活動，分成萌寵組、美蹟組及好景組，透過不同主題，邀請遊客分享到園區出遊美照，已吸引不少民眾參加。

他說，目前收到的作品中可看出民眾豐富的創意，有人逆光拍攝快濾筒室，營造出神秘剪影，有人以花海為前景，襯托熱情的陽光，更有人紀錄與毛小孩和親子溫馨互動，相當有趣。

葉澤山指出，活動徵集將於2月底截止，館方會在3月匯集於相簿後，開放網友票選，並準備了限量的一卡通，以及在春節假期相當受到歡迎的迎春紅包袋等獎品，鼓勵民眾參與，希望透過溫馨美麗的照片，讓大家能稍微舒緩因為疫情衝擊緊繃的神經。

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