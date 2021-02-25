空品不佳！水情雖嚴峻 南市擴大道路清洗降空汙

氣候影響，空汙擴散條件差，近期西半部空氣品質不佳。台南市環保局利用回收水，加強道路清洗，已由每月5千公里提升至6千6百公里，每月可削減懸浮微粒（PM10）1萬7160公斤，細懸浮微粒（PM2.5）3960公斤，減輕揚塵對大眾健康的危害。

台南市環保局表示，水情雖嚴峻，但洗街作業持續且擴大；洗街車全面使用合格回收水，並沒有搶民生用水，更沒有浪費水源之虞。目前水情不佳，但考慮民眾仍有澆灌、洗車等的需要，民眾可以至安平、官田、柳營、虎尾寮、仁德及安南等6座水資源中心取水。

環保局長謝世傑表示，清洗街道能有效抑制揚塵，110年迄今，已清街1萬1171.6公里，減少懸浮微粒3萬5830公斤。而109年總計洗街6萬3138.6公里，削減懸浮微粒20萬2590公斤。另外，環保局也請營建工地加強灑水，降低空汙揚塵。

環保署預報顯示，本週大環境吹東風，西半部風速大幅減弱，擴散條件差，易累積汙染物，加上清晨容易起霧，能見度較差，市府各單位自20日起已提前啟動跨局處應變小組，管控及降低汙染源，減緩空氣品質不良的影響。

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