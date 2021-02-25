聽新聞
test
0:00 / 0:00
空品不佳！水情雖嚴峻 南市擴大道路清洗降空汙
氣候影響，空汙擴散條件差，近期西半部空氣品質不佳。台南市環保局利用回收水，加強道路清洗，已由每月5千公里提升至6千6百公里，每月可削減懸浮微粒（PM10）1萬7160公斤，細懸浮微粒（PM2.5）3960公斤，減輕揚塵對大眾健康的危害。
台南市環保局表示，水情雖嚴峻，但洗街作業持續且擴大；洗街車全面使用合格回收水，並沒有搶民生用水，更沒有浪費水源之虞。目前水情不佳，但考慮民眾仍有澆灌、洗車等的需要，民眾可以至安平、官田、柳營、虎尾寮、仁德及安南等6座水資源中心取水。
環保局長謝世傑表示，清洗街道能有效抑制揚塵，110年迄今，已清街1萬1171.6公里，減少懸浮微粒3萬5830公斤。而109年總計洗街6萬3138.6公里，削減懸浮微粒20萬2590公斤。另外，環保局也請營建工地加強灑水，降低空汙揚塵。
環保署預報顯示，本週大環境吹東風，西半部風速大幅減弱，擴散條件差，易累積汙染物，加上清晨容易起霧，能見度較差，市府各單位自20日起已提前啟動跨局處應變小組，管控及降低汙染源，減緩空氣品質不良的影響。
民眾外出可利用環保局臉書
(https://www.facebook.com/tnepb100)、氣品質監測網(https://airtw.epa.gov.tw/) ，查詢空品狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言